Valorizando quem coloca o alimento em nossa mesa

Fortalecer a agricultura familiar é fortalecer o Brasil. É fortalecer Goiás. É fortalecer Anápolis

Antônio Gomide - 25 de agosto de 2025

(Foto: Albino Oliveira – Ascom/MDA)

A agricultura em Goiás é feita a várias mãos. Dos grandes produtores, que movimentam a economia, à agricultura familiar, que garante o alimento de cada dia com o feijão, a cenoura, o pimentão e o mel que chegam frescos às feiras e à mesa das famílias goianas.

Na última semana, participamos do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026 em Goiás. Serão recursos que ampliam o acesso ao crédito, fortalecem o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), incentivam a produção sustentável e dão condições para que o produtor permaneça em sua terra.

Em Anápolis, temos um exemplo concreto no nosso Cinturão Verde. Aqui, centenas de agricultores familiares produzem o alimento que abastece a cidade e movimenta a economia local, mostrando na prática a importância dessa política.

Recentemente, o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome, segundo relatório da ONU. Essa conquista só foi possível graças a investimentos em políticas públicas como a alimentação escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o apoio direto ao pequeno produtor.

O dado de que quase 7 milhões de brasileiros deixaram a situação de insegurança alimentar grave nos últimos anos mostra que estamos no caminho certo. Mas também nos lembra que é preciso seguir firmes nesse compromisso.

Em Goiás, nossa missão é apoiar cada agricultor que escolhe plantar e produzir em sua terra. O Cerrado agradece quando conciliamos produção e preservação, e a sociedade ganha quando garantimos que ninguém vá dormir com fome.

Fortalecer a agricultura familiar é fortalecer o Brasil. É fortalecer Goiás. É fortalecer Anápolis. Esse é o caminho que defendemos e pelo qual vamos continuar trabalhando.