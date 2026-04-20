Grávida descobre câncer avançado e antecipa parto para salvar bebê e começar o tratamento em Goiânia

Diagnóstico de tumores em estágio avançado levou equipe médica a antecipar nascimento para garantir segurança da mãe e da filha

Pedro Ribeiro - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/@samarachristtinyy)

O que era para ser um momento de expectativa e alegria acabou se transformando em uma corrida contra o tempo para salvar duas vidas em Goiânia.

Durante a gravidez da primeira filha, a jovem Elisflavia recebeu um diagnóstico que mudou completamente o rumo da gestação: câncer em estágio avançado, com tumores no intestino e nos ovários.

A descoberta aconteceu no sexto mês de gestação e trouxe riscos tanto para a mãe quanto para a bebê.

Em entrevista à TV Anhanguera, o médico responsável pelo acompanhamento, o ginecologista e obstetra Clayton Fortunato, explicou que o quadro exigia atenção constante e intervenções para aliviar os sintomas.

Entre os procedimentos realizados estava a paracentese, utilizada para retirar o acúmulo de líquido no abdômen.

Apesar de proporcionar alívio temporário, o método não resolvia o problema de forma definitiva.

Diante da gravidade do caso e da necessidade de iniciar o tratamento oncológico, a equipe médica optou por antecipar o parto.

A cirurgia, realizada no dia 6 de abril, foi considerada de risco.

A pequena Olívia nasceu com 31 semanas e 5 dias, pesando cerca de dois quilos.

Apesar da prematuridade, a bebê segue em recuperação na UTI neonatal, onde recebe cuidados para ganhar peso e se desenvolver.

Elisflavia, por sua vez, saiu consciente do centro cirúrgico e, dias depois, recebeu alta da UTI.

Agora, ela se prepara para iniciar o tratamento contra o câncer, passando por exames e consultas médicas.

Mesmo diante de um cenário delicado, a mãe manteve a fé e o otimismo.

Em relatos compartilhados nas redes sociais, a história emocionou ao mostrar a força da família durante todo o processo.

O marido, Laio Vinicius, tem sido um dos principais pilares nesse momento.

Segundo ele, a esperança é de cura completa, para que o casal possa criar a filha juntos.

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO 🏥 Grávida descobre câncer avançado e antecipa parto para salvar bebê e começar o tratamento em Goiânia Leia: pic.twitter.com/XseMNLSIMd — Portal 6 (@portal6noticias) April 20, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!