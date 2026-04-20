Grávida descobre câncer avançado e antecipa parto para salvar bebê e começar o tratamento em Goiânia
Diagnóstico de tumores em estágio avançado levou equipe médica a antecipar nascimento para garantir segurança da mãe e da filha
O que era para ser um momento de expectativa e alegria acabou se transformando em uma corrida contra o tempo para salvar duas vidas em Goiânia.
Durante a gravidez da primeira filha, a jovem Elisflavia recebeu um diagnóstico que mudou completamente o rumo da gestação: câncer em estágio avançado, com tumores no intestino e nos ovários.
A descoberta aconteceu no sexto mês de gestação e trouxe riscos tanto para a mãe quanto para a bebê.
Em entrevista à TV Anhanguera, o médico responsável pelo acompanhamento, o ginecologista e obstetra Clayton Fortunato, explicou que o quadro exigia atenção constante e intervenções para aliviar os sintomas.
Entre os procedimentos realizados estava a paracentese, utilizada para retirar o acúmulo de líquido no abdômen.
Apesar de proporcionar alívio temporário, o método não resolvia o problema de forma definitiva.
Diante da gravidade do caso e da necessidade de iniciar o tratamento oncológico, a equipe médica optou por antecipar o parto.
A cirurgia, realizada no dia 6 de abril, foi considerada de risco.
A pequena Olívia nasceu com 31 semanas e 5 dias, pesando cerca de dois quilos.
Apesar da prematuridade, a bebê segue em recuperação na UTI neonatal, onde recebe cuidados para ganhar peso e se desenvolver.
Elisflavia, por sua vez, saiu consciente do centro cirúrgico e, dias depois, recebeu alta da UTI.
Agora, ela se prepara para iniciar o tratamento contra o câncer, passando por exames e consultas médicas.
Mesmo diante de um cenário delicado, a mãe manteve a fé e o otimismo.
Em relatos compartilhados nas redes sociais, a história emocionou ao mostrar a força da família durante todo o processo.
O marido, Laio Vinicius, tem sido um dos principais pilares nesse momento.
Segundo ele, a esperança é de cura completa, para que o casal possa criar a filha juntos.
HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO 🏥 Grávida descobre câncer avançado e antecipa parto para salvar bebê e começar o tratamento em Goiânia
Leia: pic.twitter.com/XseMNLSIMd
— Portal 6 (@portal6noticias) April 20, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!