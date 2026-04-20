Saiba como escolher a melhor carne para carne moída, segundo açougues

Escolha do corte faz toda a diferença no resultado final e pode mudar textura, sabor e até o rendimento da receita

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Angele J/ Pexels)

Na correria do dia a dia, a carne moída costuma ser uma das escolhas mais práticas da cozinha brasileira. Versátil, ela aparece em receitas simples e afetivas, como molho, escondidinho, almôndega, panqueca e recheios diversos.

Mesmo sendo tão comum, muita gente ainda erra na hora de escolher o corte ideal e acaba levando para casa uma carne com excesso de gordura, pouca maciez ou rendimento abaixo do esperado.

A verdade é que nem toda carne serve da mesma forma para esse tipo de preparo.

Dependendo da receita, o resultado pode ficar mais seco, mais oleoso ou até perder sabor.

Por isso, açougues costumam orientar os clientes a observar não apenas o preço, mas também a proporção de gordura, a textura da peça e a finalidade do prato.

O que observar antes de pedir a carne moída

Um dos principais pontos é entender que a carne moída precisa ter equilíbrio.

Cortes muito gordurosos podem soltar líquido demais durante o preparo, enquanto opções magras em excesso tendem a ficar ressecadas.

Por isso, o ideal é buscar uma peça com boa estrutura e percentual moderado de gordura.

Outro cuidado importante é pedir que a carne seja moída na hora. Isso ajuda a garantir mais frescor, melhor aparência e mais segurança no consumo.

Além disso, vale informar ao açougueiro qual receita será preparada, já que isso pode influenciar diretamente na indicação do corte.

Cortes mais indicados para carne moída

Entre os mais recomendados pelos açougues, alguns costumam aparecer com frequência:

Acém: opção popular, saborosa e com bom equilíbrio entre carne e gordura.

Patinho: mais magro, ideal para quem busca receitas leves.

Coxão mole: alternativa macia e versátil para diferentes preparos.

Músculo: pode funcionar bem em receitas mais cozidas e encorpadas.

No fim, a melhor escolha depende do tipo de prato que será feito.

Com atenção aos detalhes e orientação correta no balcão, fica mais fácil acertar na compra e melhorar o resultado da refeição.

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