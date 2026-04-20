Carrefour anuncia fechamento de unidade no dia 30 de abril

Mudança confirmada para o fim do mês marca o encerramento de uma loja conhecida da rede em área estratégica da capital

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/Jaime Trader)

Uma movimentação recente envolvendo uma grande rede de supermercados começou a chamar atenção e levantar questionamentos entre consumidores e moradores da região.

A mudança, que já tem data definida, indica uma transformação significativa em um ponto bastante frequentado da cidade.

Uma unidade bastante conhecida do Carrefour em Curitiba já tem data para encerrar as atividades, encerrando um ciclo em uma das regiões mais valorizadas da capital paranaense.

A decisão, confirmada para o fim de abril, movimentou clientes acostumados à rotina do hipermercado e também chamou a atenção do mercado, especialmente pelo futuro reservado à área.

Instalado no bairro Mossunguê, em frente ao Park Shopping Barigui, o Carrefour Champagnat ocupa um terreno de grandes proporções e localização estratégica.

Agora, com a confirmação do fechamento, o espaço passará a integrar um novo capítulo de desenvolvimento urbano, em uma operação que já desperta interesse pelo porte e pelo potencial do projeto.

Unidade encerra atividades no fim de abril

Segundo informado pela empresa, a loja do Carrefour Champagnat vai funcionar somente até o dia 30 de abril.

O encerramento ocorre após a venda do imóvel para um grupo empresarial que pretende implantar um novo empreendimento imobiliário no local.

A rede também informou que os funcionários da unidade serão realocados para outras lojas de Curitiba.

Para os consumidores, a empresa destacou que seguirá presente na capital por meio de outras operações da marca, além de unidades do Atacadão e do Sam’s Club na região.

Área dará lugar a novo empreendimento

O terreno onde hoje funciona o hipermercado tem cerca de 90 mil metros quadrados e é apontado como uma das maiores aquisições do tipo greenfield já registradas no Paraná.

Pela dimensão e pela localização, a área é vista como um dos pontos mais promissores para um novo projeto imobiliário na cidade.

A aquisição foi feita em parceria entre a Imobiliária Confronto, por meio da SKNA Properties, e a Teerra Empreendimentos, do escritório Gobbo & Guimarães.

O desenvolvimento arquitetônico ficará sob responsabilidade do Escritório GP Arquitetura.

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