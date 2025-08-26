Veja quem eram quatro vítimas mortas em grave acidente na BR-414, próximo a Anápolis

Todos eles foram arremessados do veículo e faleceram ainda no local do acidente

Gabriella Pinheiro - 26 de agosto de 2025

Identificadas vítimas de grave acidente na BR-414. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Foram identificadas as quatro pessoas que faleceram após um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-414, na noite de segunda-feira (25). A tragédia aconteceu por volta das 23h, na altura do km 426, a cerca de 15 km de Anápolis.

Dentre as vítimas, estão o motorista do automóvel, Felipe Mateus de Souza, de 24 anos, a passageira do banco da frente, Aldenora Gomes da Silva, de 50 anos, e os filhos dela, Jacinto, de 10 anos, e Débora, de 8 anos.

Conforme informações preliminares, o condutor frequentava a mesma igreja da família e teria oferecido uma carona — ato que já realizava com frequência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar uma chácara às margens da rodovia, o veículo — um Gol — foi atingido lateralmente por uma carreta que transportava verduras e frutas com destino ao Norte do país.

Devido ao impacto, todos os ocupantes do automóvel foram arremessados para fora. Nenhum deles resistiu e todos faleceram ainda no local do acidente.

O condutor da carreta, por sua vez, não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo. Tanto ele quanto o motorista do Gol estavam com a habilitação regular.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para a realização da perícia e remoção dos corpos. O caso será investigado.

