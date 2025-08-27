Apostador em Goiás leva bolada em Mega-Sena de R$ 35 milhões
Próximo sorteio, de número 2907, deve ser realizado nesta quinta-feira (28), com um prêmio de 3,5 milhões
Um apostador em Goiás tirou a sorte grande e conseguiu levar uma bolada no concurso 2906 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (26).
Na ocasião, foram sorteados as seguintes dezenas: 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49.
Dessa forma, a cartela recebeu a premiação de R$42.601,48, ao acertar cinco dos seis números que apareceram no sorteio.
Quem registrou a “fezinha” é morador de Itapuranga, cidade a 163 km de Goiânia. O jogo foi feito de forma online, na modalidade simples.
Além do goiano, outras 42 apostadores também acertaram cinco dezenas país afora e embolsaram a quantia generosa.
Porém, houve um grande vencedor, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), que acertou todos os números. Assim, ele levou para casa cerca de R$33,7 milhões.
Próximo sorteio
Leia também
- Prefeitura de Anápolis quer que faculdades viabilizem conclusão de curso para bolsistas da Graduação
- Goiás terá calor de 38 °C após manhãs geladas de 3,6 °C
- Cidade do interior de Goiás vira palco de disputa bilionária entre a China e a Holanda
- Base Aérea de Anápolis anuncia cancelamento de Portões Abertos 2025
O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2907, deve ser realizado nesta quinta-feira (28), com um prêmio de 3,5 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!