Apostador em Goiás leva bolada em Mega-Sena de R$ 35 milhões

Próximo sorteio, de número 2907, deve ser realizado nesta quinta-feira (28), com um prêmio de 3,5 milhões

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2025

Sorteio da Mega-Sena aconteceu na noite desta terça-feira (26). (Foto: Captura/YouTube)

Um apostador em Goiás tirou a sorte grande e conseguiu levar uma bolada no concurso 2906 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (26).

Na ocasião, foram sorteados as seguintes dezenas: 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49.

Dessa forma, a cartela recebeu a premiação de R$42.601,48, ao acertar cinco dos seis números que apareceram no sorteio.

Quem registrou a “fezinha” é morador de Itapuranga, cidade a 163 km de Goiânia. O jogo foi feito de forma online, na modalidade simples.

Além do goiano, outras 42 apostadores também acertaram cinco dezenas país afora e embolsaram a quantia generosa.

Porém, houve um grande vencedor, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), que acertou todos os números. Assim, ele levou para casa cerca de R$33,7 milhões.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2907, deve ser realizado nesta quinta-feira (28), com um prêmio de 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

