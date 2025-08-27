Dono de chácara de festas em Anápolis é preso após ser flagrado fazendo “gato” de energia no local
Segundo a PC, suspeito já possuía antecedente por prática de crime ambiental
Na manhã desta quarta-feira, (27) a Polícia Civil (PC) prendeu o proprietário de uma chácara situada no Setor Monte Sinai, em Anápolis, pela prática do crime de furto de energia elétrica.
Conforme a corporação, o local – que costuma ser locado para festas e eventos – possuía uma ligação clandestina, conhecida popularmente como “gato”, para manipular o medidor e reduzir os gastos.
O suspeito, que já possui antecedente por prática de crime ambiental, foi preso em flagrante e se encontra à disposição da Justiça.
Além da PC, participaram da diligência a Polícia Técnico Científica e funcionários da concessionária Equatorial Energia.
