Dono de chácara de festas em Anápolis é preso após ser flagrado fazendo “gato” de energia no local

Segundo a PC, suspeito já possuía antecedente por prática de crime ambiental

Da Redação - 27 de agosto de 2025

Proprietário de chácara foi preso em Anápolis. (Foto: Divulgação/PCGO)

Na manhã desta quarta-feira, (27) a Polícia Civil (PC) prendeu o proprietário de uma chácara situada no Setor Monte Sinai, em Anápolis, pela prática do crime de furto de energia elétrica.

Conforme a corporação, o local – que costuma ser locado para festas e eventos – possuía uma ligação clandestina, conhecida popularmente como “gato”, para manipular o medidor e reduzir os gastos.

O suspeito, que já possui antecedente por prática de crime ambiental, foi preso em flagrante e se encontra à disposição da Justiça.

Além da PC, participaram da diligência a Polícia Técnico Científica e funcionários da concessionária Equatorial Energia.

