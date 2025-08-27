Ranking dos 10 carros mais vendidos no Brasil em agosto (nenhum é da Chevrolet)

Duas montadoras bem conhecidas do público automotivo lideram o ranking de vendas da Fenabrave

Magno Oliver - 27 de agosto de 2025

Toyotta Corollo segue entre os carros preferidos dos goianos. (Foto: Divulgação/Toyota)

Mesmo com a chegada de novas concorrências, como a BYD, o mercado automotivo brasileiro segue aquecido e traz surpresas que estão chamando a atenção de especialistas e consumidores para 2025. O mais recente levantamento do balanço de vendas da Fenabrave revelou o ranking dos veículos mais vendidos em agosto, destacando uma mudança significativa no comportamento de compra do consumidor.

E a ausência de modelos da Chevrolet na lista surpreendeu o mercado e gerou debates sobre estratégias e preferências dos condutores. O índice levantado pela Fenabrave reflete o impacto das novas tendências de consumo e da busca por opções mais econômicas e tecnológicas.

Com os preços dos combustíveis em alta e a maior oferta de veículos com motorizações híbridas e elétricas, os brasileiros estão cada vez mais atentos ao custo-benefício no momento da compra. É o momento em que duas montadoras ganharam destaque: Volkswagem e Fiat.

Ranking dos 10 carros mais vendidos no Brasil em agosto (nenhum é da Chevrolet)

Os líderes de agosto que chamaram atenção dos motoristas brasileiros foram o Volkswagen Polo e o Fiat Strada.

Um fator que influencia o cenário é a disputa entre as principais montadoras que atuam no país. Enquanto algumas apostam em novos lançamentos e campanhas agressivas, outras focam na renovação de modelos já consolidados. A concorrência intensa vem redefinindo a posição das marcas no ranking, mexendo diretamente nas escolhas do consumidor.

Veja quais são os 10 carros mais vendidos de agosto 2025:

1º VOLKSWAGEN POLO – 9.715;

2º FIAT STRADA – 8.650;

3º FIAT ARGO – 7.045;

4º HYUNDAI HB20 – 5.957;

5º VOLKSWAGEN T-CROSS – 5.551;

6º TOYOTA COROLLA CROSS – 5.538;

7º FIAT MOBI – 4.948;

8º HYUNDAI CRETA – 4.395;

9º VOLKSWAGEN SAVEIRO – 3.871;

10º FIAT FASTBACK – 3.761.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!