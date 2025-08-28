Entenda como criminosos em Aparecida de Goiânia faziam para entrar em casas de vítimas e cometer furtos

Suspeitos levavam equipamentos para revender em comércio, como se fossem legítimo

Augusto Araújo - 28 de agosto de 2025

Polícia Civil investiga suspeitos que roubavam equipamentos de internet em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), cumpriu mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Modem Fantasma, que investiga um esquema criminoso de furto e receptação de equipamentos de telecomunicações.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava um esquema estruturado para subtrair modems de internet e outros dispositivos de uma empresa do setor.

O crime contava com a participação de um funcionário da operadora, que fornecia dados sigilosos de clientes aos comparsas.

Com essas informações em mãos, os suspeitos se passavam por técnicos da empresa para ter acesso às residências e retirar os equipamentos.

Em seguida, os aparelhos eram revendidos por meio de uma empresa informal, dando aparência de legalidade à atividade ilícita.

Durante o cumprimento das diligências, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e equipamentos de telecomunicações que podem servir como provas da atuação do grupo.

Os investigados podem responder por furto qualificado, receptação e associação criminosa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!