Corpos que queimam calorias duas vezes mais rápido: um superpoder raro que você pode ter e não descobriu

Pedro Ribeiro - 29 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Calorias são a chave da nossa energia diária. Tudo o que comemos e bebemos se transforma nelas.

E, normalmente, o corpo gasta esse combustível de forma previsível.

Mas existe um grupo de pessoas com um metabolismo que foge da regra: elas queimam calorias quase duas vezes mais rápido do que o comum.

É como se tivessem um superpoder invisível, capaz de acelerar o gasto de energia sem esforço extra.

Esse fenômeno intriga médicos, cientistas e, claro, qualquer pessoa que já tentou perder peso.

Afinal, quem não gostaria de gastar calorias até em repouso?

Queimar calorias é basicamente o corpo transformando energia em movimento, calor e funções vitais. Quando alguém tem um metabolismo acelerado, esse processo ocorre em alta velocidade. Ou seja, até tarefas simples, como caminhar, respirar ou dormir, exigem mais energia. Resultado: o corpo consome mais calorias em menos tempo.

Genética ou estilo de vida?

A ciência aponta que grande parte dessa característica vem da genética. Algumas pessoas nascem com células e hormônios que favorecem a queima rápida de calorias. No entanto, fatores como exercícios físicos, alimentação balanceada e até a quantidade de massa muscular também influenciam. Músculos, por exemplo, queimam muito mais calorias do que gordura, mesmo em repouso.

Isso significa nunca engordar?

Não exatamente. Quem tem esse “superpoder” pode ganhar peso se exagerar na ingestão de calorias além do que o corpo consegue gastar. O metabolismo rápido ajuda, mas não é garantia contra hábitos ruins. Ainda assim, essas pessoas têm maior facilidade em manter o peso estável.

O que a ciência estuda sobre o assunto

Pesquisadores investigam se é possível entender os mecanismos desse metabolismo acelerado e aplicá-los em tratamentos contra obesidade e doenças metabólicas. Se fosse possível ativar a queima de calorias em maior velocidade em qualquer pessoa, isso abriria caminhos para novas formas de cuidar da saúde.

Dá para aumentar a queima de calorias?

Mesmo sem nascer com esse dom raro, há formas de dar um “empurrãozinho” no metabolismo. Exercícios de alta intensidade, treinos de força, boa hidratação e noites bem dormidas ajudam o corpo a gastar mais calorias. O efeito não é tão impressionante quanto o dos metabolismos naturalmente rápidos, mas faz diferença na rotina.

Ter um corpo que queima calorias duas vezes mais rápido é raro, mas fascinante. É como carregar um motor turbinado funcionando o tempo todo. Para a maioria das pessoas, a saída é investir em hábitos saudáveis que mantenham o metabolismo ativo e equilibrado. Afinal, cuidar da alimentação e do movimento diário ainda é a melhor estratégia para usar as calorias a favor da saúde.

