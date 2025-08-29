Sexo pela manhã ou à noite: qual traz mais benefícios para o corpo, segundo especialistas em saúde

Profissionais da saúde afirmam que ambos os momentos oferecem benefícios distintos e cabe a cada casal escolher o momento certo para o sexo

Ruan Monyel - 29 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

O sexo é uma prática que vai além do prazer e da intimidade entre parceiros, trazendo impactos positivos para a saúde física e mental. No entanto, uma dúvida comum desperta curiosidade: afinal, existe um horário melhor para a relação sexual, seja pela manhã ou à noite?

Especialistas em saúde afirmam que ambos os momentos oferecem benefícios distintos, e a escolha pode variar conforme os objetivos e a rotina de cada casal.

Segundo médicos, o sexo pela manhã pode ser especialmente benéfico por conta da disposição natural do corpo logo após o descanso noturno. Durante esse período, os níveis de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, estão mais elevados, o que aumenta o desejo sexual e a energia.

Além disso, a liberação de endorfina e ocitocina após a relação contribui para iniciar o dia com mais bom humor, disposição e sensação de bem-estar. Muitos especialistas destacam que a prática matinal funciona como um “exercício físico leve”, ajudando a despertar o organismo e reduzir o estresse antes das atividades do dia.

Já o sexo à noite costuma ser associado ao relaxamento. Após um dia cheio de compromissos e pressões, a relação sexual ajuda a aliviar tensões, diminuir a ansiedade e preparar o corpo para um sono mais profundo e reparador.

A liberação de hormônios como a prolactina, que ocorre depois do orgasmo, induz a sensação de calma e favorece a qualidade do descanso. Por isso, especialistas defendem que as relações noturnas são excelentes para quem busca recuperar as energias e melhorar a saúde do sono.

Assim, tanto o sexo pela manhã quanto o sexo à noite oferecem vantagens únicas. A escolha do melhor momento depende da rotina e das preferências do casal.

O importante, segundo os especialistas, é que a prática seja vivida de forma saudável, prazerosa e consensual, garantindo benefícios não apenas para o corpo, mas também para a mente e para o relacionamento.

