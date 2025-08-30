Caoa Chery lança promoção exclusiva com descontos acima de R$ 16 mil
Quatro modelos da marca estão sendo vendidos por valores abaixo do habitual
Para quem vê os veículos SUVs da Caoa Chery nas ruas e está com a pretensão de comprá-los, uma promoção da montadora está dando um incentivo, com reduções que podem ultrapassar R$ 16 mil.
Esse desconto a maior vale para pessoas com deficiência (PCD) em parte da linha Tiggo e foi provocado pela montadora com o intuito de reforçar “a estratégia da marca em ampliar a competitividade no mercado de vendas diretas”, informaram.
Modelos
Na linha Tiggo 5X, o maior destaque é a versão Sport, que passa de R$ 119.990,00 para R$ 105.830,38, resultando em uma redução de R$ 14.159,62 – é a única opção que conta com todas as isenções, mas restrito à cor preta para tal.
Superior, a versão PRO do Tiggo 5X também integra a campanha, oferecido por R$ 125.361,20, o que representa economia de R$ 9.628,80 em relação ao preço público. Neste caso, a redução é apenas da isenção de IPI.
Outro queridinho, o Tiggo 7 aparece na sequência entre as opções beneficiadas. A versão Sport apresenta desconto de R$ 9.985,45, ficando em R$ 130.004,55. Por fim, o maior abatimento é registrado no Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, que tem redução de R$ 16.572,39 e passa a custar R$ 158.417,61 na modalidade PCD.
Leia também
- Prosperidade e sorte batendo à porta: esses 3 signos vão ser os primeiros a sentir a nova fase chegando
- Corpos que queimam calorias duas vezes mais rápido: um superpoder raro que você pode ter e não descobriu
- Profissões que devem crescer nos próximos anos, segundo gestores de RH
- Sexo pela manhã ou à noite: qual traz mais benefícios para o corpo, segundo especialistas em saúde
Desempenho
O mês de julho para a CAOA Chery foi o que a montadora registrou o melhor desempenho da trajetória no Brasil. O mês marcou recorde duplo: de produção e vendas, desde a chegada em 2017.
Quem está no pódio de vendas da CAOA Chery é o Tiggo 7, o intermediário da montadora que foi bem aceito pelos consumidores. Também em julho, o modelo somou 3.721 unidades emplacadas, chegando a 16.910 vendas acumuladas somente neste ano.
Em segundo lugar, está o Tiggo 5X, que também cresceu em vendas no mês. Foram 1.434 unidades comercializadas, o que representa aumento de 74% sobre junho. No acumulado, o SUV soma 6.590 emplacamentos.
Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!