Caoa Chery lança promoção exclusiva com descontos acima de R$ 16 mil

Quatro modelos da marca estão sendo vendidos por valores abaixo do habitual

Paulo Roberto Belém - 30 de agosto de 2025

SUV médio da Cherry é produzido pela CAOA de Anápolis (Foto: Divulgação)

Para quem vê os veículos SUVs da Caoa Chery nas ruas e está com a pretensão de comprá-los, uma promoção da montadora está dando um incentivo, com reduções que podem ultrapassar R$ 16 mil.

Esse desconto a maior vale para pessoas com deficiência (PCD) em parte da linha Tiggo e foi provocado pela montadora com o intuito de reforçar “a estratégia da marca em ampliar a competitividade no mercado de vendas diretas”, informaram.

Modelos

Na linha Tiggo 5X, o maior destaque é a versão Sport, que passa de R$ 119.990,00 para R$ 105.830,38, resultando em uma redução de R$ 14.159,62 – é a única opção que conta com todas as isenções, mas restrito à cor preta para tal.

Superior, a versão PRO do Tiggo 5X também integra a campanha, oferecido por R$ 125.361,20, o que representa economia de R$ 9.628,80 em relação ao preço público. Neste caso, a redução é apenas da isenção de IPI.

Outro queridinho, o Tiggo 7 aparece na sequência entre as opções beneficiadas. A versão Sport apresenta desconto de R$ 9.985,45, ficando em R$ 130.004,55. Por fim, o maior abatimento é registrado no Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, que tem redução de R$ 16.572,39 e passa a custar R$ 158.417,61 na modalidade PCD.

Desempenho

O mês de julho para a CAOA Chery foi o que a montadora registrou o melhor desempenho da trajetória no Brasil. O mês marcou recorde duplo: de produção e vendas, desde a chegada em 2017.

Quem está no pódio de vendas da CAOA Chery é o Tiggo 7, o intermediário da montadora que foi bem aceito pelos consumidores. Também em julho, o modelo somou 3.721 unidades emplacadas, chegando a 16.910 vendas acumuladas somente neste ano.

Em segundo lugar, está o Tiggo 5X, que também cresceu em vendas no mês. Foram 1.434 unidades comercializadas, o que representa aumento de 74% sobre junho. No acumulado, o SUV soma 6.590 emplacamentos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!