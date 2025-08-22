Caoa Chery bate recorde de vendas com números impressionantes

Desde quando a chinesa se instalou na fábrica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), foram 200 mil unidades produzidas

Paulo Roberto Belém - 22 de agosto de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O mês de julho para a CAOA Chery foi o que a montadora registrou o melhor desempenho da trajetória no Brasil. O mês marcou recorde duplo: de produção e vendas, desde a chegada em 2017.

Anápolis é lembradíssima quando o grupo apresenta números vultuosos. Desde que a Chery começou a dividir espaço com a Hyundai na fábrica localizada no Distrito Agroindustrial (Daia), a marca chinesa teve 200 mil unidades produzidas.

Segundo o Portal Terra, o recorte do mês de julho apresenta que a montadora teve um dos maiores volumes mensais de produção da história, confirmando a aceitação do mercado brasileiro com os carros a marca.

O site também chama a atenção para as vendas no varejo. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a CAOA Chery vendeu 6.722 unidades em julho, alcançando 6,46% de participação e ocupando a sétima posição nacional.

No acumulado de 2025, a montadora soma 34.977 unidades emplacadas no varejo, garantindo a oitava posição entre as marcas mais vendidas, com 5,84% de participação, divulgou o Portal Terra.

Queridinhos

Quem está no pódio de vendas da CAOA Chery é o Tiggo 7, o intermediário da montadora que foi bem aceito pelos consumidores. Também em julho, o modelo somou 3.721 unidades emplacadas, chegando a 16.910 vendas acumuladas somente neste ano.

Em segundo lugar, está o Tiggo 5X, que também cresceu em vendas no mês. Foram 1.434 unidades comercializadas, o que representa aumento de 74% sobre junho. No acumulado, o SUV soma 6.590 emplacamentos.

Já o topo de linha da marca, o Tiggo 8, SUV de sete lugares, manteve a força no segmento. Em julho foram 1.440 unidades, acumulando 8.831 vendas em 2025, divulgou no portal.

Entre os sedãs, o Arrizo 6 também foi lembrado, com 1.116 emplacamentos no ano, garantindo a quinta posição no segmento nacional, contribuindo para o recorde da marca.

