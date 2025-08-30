Mudanças na Prefeitura de Anápolis: Paulo Vitor Marques é confirmado na ARM e Igor Lino Siqueira assume a CMTT

Paulo Roberto Silva também foi oficializado na Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação

Danilo Boaventura - 30 de agosto de 2025

Paulo Vitor Marques (à esquerda), assume a ARM, enquanto Igor Lino Siqueira (à direita) assume interinamente a CMTT. (Foto: Reprodução)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) vem promovendo mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Anápolis.

Na Agência Reguladora do Município (ARM), que estava sob comando interino da controladora-geral desde o fim do mandato de Robson Torres, o advogado Paulo Vitor Marques foi confirmado como titular.

Já na Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Rone Evaldo Barbosa deixou o cargo, que passa a ser ocupado interinamente por Igor Lino Siqueira.

Na Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação, foi oficializada a nomeação de Paulo Roberto Silva, diretor que respondia interinamente pela pasta.

Todas as mudanças constam nas últimas duas edições do Diário Oficial do Município (DOM).

Rápidas apurou que, nos próximos dias, novas alterações devem ocorrer.

Secretários, diretores e gerentes com desempenho avaliado pelo prefeito como abaixo da meta serão substituídos, independentemente de quem os indicou.

