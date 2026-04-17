Mulher acaba na delegacia após chutar portão e xingar vizinha com caixa de som em Anápolis: “gosto de barraco”

Após ação ser flagrada por câmeras de segurança, suspeita continuou a briga na presença da polícia e precisou ser algemada

Natália Sezil - 17 de abril de 2026

Mulher apareceu em frente ao portão da vizinha com uma caixa de som. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 48 anos, acabou sendo levada algemada para a delegacia após chutar o portão de uma vizinha e usar uma caixa de som para ameaçá-la. A confusão aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) no Residencial Copacabana, em Anápolis.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, que também captaram as falas proferidas pela suspeita. Ela já está gritando quando o vídeo começa.

Com uma caixa de som na calçada e um microfone em mãos, a mulher começa: “chega dessa sua cara feia gorda. ‘Ai, você tá chamando eu de gorda’. Você não é gorda não?”, questiona.

As ofensas chegam ao caráter racial: “você não é preta, você não tem o cabelo de bucha não?”. Em seguida, ela começa a chutar e esmurrar o portão. O som do impacto pode ser ouvido à distância.

As falas continuam. “Vagabunda. Você não é ‘macha’? Prova pra mim que você é ‘macha’. Você não é mulher. Você acabou com a minha amizade”.

Ainda em frente ao portão, e com gritos cada vez mais exaltados, a mulher chama a vizinha de “desprezível” e de “vagabunda”. Depois, ainda diz: “gosto de barraco mesmo. Gosto mesmo”.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas isso não foi o suficiente para conter a situação. Mesmo na presença das autoridades, a suspeita teria continuado exaltada, apontando para a vítima e dizendo que ela era mentirosa.

Diante das câmeras e gritando ameaças para a outra mulher, ela chega a dizer que “não importa esse vídeo” que está sendo gravado. Também volta a esmurrar o portão, dizendo que os golpes não são o suficiente para estragar a estrutura.

Por conta disso, a suspeita – que já teria antecedentes criminais pelo crime de dano – acabou sendo algemada. Ela foi conduzida até a delegacia, onde a Polícia Civil (PC) ficou responsável pelas próximas medidas cabíveis.

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