Sócrates: “Um amigo deve ser como o dinheiro; antes de precisar dele, é necessário saber o seu valor”

Frase atribuída a Sócrates reacende debate sobre o valor das amizades e a importância de reconhecer laços verdadeiros antes das adversidades

Gabriel Dias - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A ideia de que o verdadeiro valor de uma amizade deve ser reconhecido antes dos momentos difíceis volta ao centro das discussões contemporâneas.

A frase frequentemente atribuída a Sócrates — “Um amigo deve ser como dinheiro; antes de precisar dele, você precisa saber o seu valor” —, embora não possua registro em nenhuma fonte antiga conhecida, ganha significado em uma sociedade marcada por conexões rápidas e, muitas vezes, superficiais.

Trata-se, provavelmente, de um provérbio popular que, ao longo do tempo, passou a ser associado ao filósofo grego, fenômeno comum com pensadores da Antiguidade.

Mais do que uma comparação literal, o pensamento sugere cautela e atenção nas relações humanas. Assim como a administração consciente de recursos financeiros evita crises, observar atitudes, constância e lealdade nas amizades pode revelar quem realmente estará presente quando necessário.

O valor das relações na visão socrática

Sócrates, um dos principais nomes da filosofia ocidental, defendia que as pessoas devem guiar a vida pela reflexão e pela busca da virtude. Para ele, reconhecer o valor de uma pessoa não era sinal de interesse, mas de sabedoria — a mesma *sophía* que orientava toda a sua filosofia.

A amizade verdadeira, nesse contexto, não se media por conveniência, mas pelo compromisso mútuo com o aperfeiçoamento moral e intelectual. Para Sócrates, um verdadeiro amigo era aquele que nos desafiava a questionar nossas crenças e a nos tornarmos melhores, não simplesmente alguém presente nos momentos difíceis.

Essa visão contrasta diretamente com a dinâmica atual das relações, muitas vezes influenciadas por redes sociais e interações efêmeras. O pensamento socrático convida a distinguir vínculos profundos de conexões passageiras.

Um legado que atravessa gerações

Nascido em Atenas, por volta de 470 a.C., Sócrates não deixou obras escritas, mas influenciou profundamente a filosofia por meio de seus ensinamentos, registrados principalmente por discípulos como Platão e Xenofonte.

É importante notar que os diálogos platônicos são obras de Platão, que utiliza Sócrates como personagem central — o que torna difícil determinar com precisão o que o Sócrates histórico de fato pensava, questão conhecida entre estudiosos como o “problema socrático”.

Sua vida foi marcada pela simplicidade, pelo questionamento constante e pela defesa da ética acima de interesses pessoais.

Condenado à morte em 399 a.C., sob acusações de impiedade e de corromper a juventude ateniense, sua postura diante do julgamento reforçou seu compromisso com seus princípios. Esse episódio consolidou sua imagem como símbolo de integridade e coerência.

Séculos depois, suas ideias continuam atuais. Embora não seja possível confirmar a autoria socrática da máxima sobre amizade e dinheiro, a reflexão ainda dialoga com um pilar do pensamento do filósofo.

Ele defende examinar ideias e relações com rigor, o que se torna essencial para enfrentar os desafios da vida.

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