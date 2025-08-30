Sem memória no iPhone? Técnica que não custa dinheiro pode deixar o aparelho mais rápido
Internauta viraliza revelando o passo a passo de um procedimento bem simples e eficiente para otimizar o funcionamento do smartphone
A falta de espaço livre na memória dos iPhones é um dos problemas mais comuns relatados por usuários no mundo todo. Ao relatar o problema em uma rede social, uma técnica compartilhada por um internauta na plataforma X viralizou e chamou a atenção por prometer mais memória disponível e desempenho melhor, sem custos adicionais.
O método, segundo a publicação, não envolve aplicativos externos nem ferramentas pagas, apenas o uso dos próprios recursos do sistema. O processo, detalhado pela internauta, consiste em fazer um backup completo no iCloud antes de qualquer alteração.
O perfil na rede social X, antigo Twitter, da Ju (@kissestobite) bombou nas redes depois de republicar uma postagem em que um perfil lidava com um problema clássico de falta de espaço no armazenamento do aparelho.
Na postagem, o usuário explica o problema e questiona: “O meu iPhone tem 128gb de espaço, mas 70gb tão sendo ocupados por System Data e iOS, e só sobra 58gb pra eu usar”.
A usuária responde: “Não ironicamente eu tenho a solução, faço isso mais ou menos a cada 3 anos”.
Você entra no iCloud > seleciona o que quer guardar > toca em backup do iCloud > ajustes > formatar o celular do ZERO > configura o celular de novo e NÃO clica pra recuperar backup > entra com seu iCloud > pronto, vai estar tudo lá e com mais espaço!”.
Confira a dica:
n ironicamente eu tenho a solucao faço isso a cada 3 anos +/-
icloud > seleciona oq quer guardar > backup do *icloud* > ajustes > formata o celular do ZERO > configura o celular dnv e NAO clica pra recuperar backup > entra c seu icloud > pronto, vai tar td la e com mais espaco! https://t.co/IHt7MK0PPQ
— ju🪷 (@kissestobite) August 26, 2025
