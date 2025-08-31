Ex-presidente José Sarney participa de congresso de Direito em Pirenópolis

Evento contará com a presença de figuras de destaque no cenário nacional, com representantes do TST e STJ

Samuel Leão - 31 de agosto de 2025

José Sanrey, ex-presidente do Brasil. (Foto: Divulgação/André Medeiros)

De 2 a 5 de outubro, a charmosa Pirenópolis será palco do I Congresso Jurídico de Pirenópolis (CONJUPI), um evento que irá reunir grandes nomes do Direito, incluindo o ex-presidente José Sarney.

A proposta é integrar temas cruciais como Democracia e Direito com a rica cultura e gastronomia local; O congresso abordará, entre outros pontos, os 37 anos da Constituição Federal e os desafios que o sistema de justiça brasileiro enfrenta.

Entretanto, o CONJUPI não se limitará às salas de palestras e terá também atividades de lazer no espaço Half Page Tapera da Vila, que buscam valorizar a culinária e a hospitalidade pirenopolense.

O evento contará com a presença de figuras de destaque no cenário nacional, com a abertura realizada pelo ex-presidente José Sarney, trazendo reflexões sobre a democracia e os rumos institucionais do Brasil.

Do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a ministra Kátia Magalhães Arruda, reconhecida por sua defesa da Justiça do Trabalho, e o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, especialista em Direito Desportivo e ex-Corregedor-Geral do Trabalho, marcarão presença.

Já o Superior Tribunal de Justiça (STJ) será representado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca, magistrado, professor universitário e especialista em Direito Constitucional e Administrativo. As inscrições para o evento serão abertas em breve, e a programação completa, com todos os detalhes e horários, será divulgada nas redes sociais oficiais do congresso.