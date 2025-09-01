De Lucas Lucco até Hugo & Guilherme: gravação de DVD reúne estrelas do arrocha em Goiânia
Encontro idealizado por Israel Novaes e Thiago Brava está com venda de ingressos disponível
Provando não ser conhecida apenas como a terra do sertanejo raiz, na terça-feira (02), Goiânia receberá diversos nomes do arrocha — que marcou época no começo da década de 2010. O encontro acontecerá para a gravação do DVD “Os Cara do Arrocha e a Turma de 2012”, idealizado por Israel Novaes e Thiago Brava.
Durante a ação, o projeto reunirá sucessos que animaram o público em 2012 e contará com participações especiais como Lucas Lucco, Henrique & Diego, Humberto & Ronaldo, Hugo & Guilherme, e Zé Ricardo & Thiago.
A gravação acontecerá no Arena Multiplace, que fica na Alameda Barbacena. Os interessados em participar podem adquirir ingresso por meio do site Bilheteria Digital. O valor para o camarote elevado é de R$ 150.
A iniciativa visa celebrar a força do arrocha e fortalecer o ritmo musical, por meio do projeto, em diversas regiões do país.
@israelnovaes Aquele arrocha de 2012 #festajunina #israelnovaes #minhamusicadejunho ♬ Vem ni mim Dodge Ram – Ao Vivo – Israel Novaes & Thiago Brava & Gabriel Gava
