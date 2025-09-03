Mistério na 44: Salsicha e Scooby-Doo são flagrados “salvando” Goiânia

Cena parecia ter saído diretamente do desenho, com direito a fantasma e Máquina do Mistério

Natália Sezil - 03 de setembro de 2025

Scooby-Doo e Salsicha foram flagrados “salvando” Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagine estar indo para o trabalho e, ao passar pela Região da 44, em Goiânia, se deparar com o Salsicha e o Scooby-Doo – em pele, osso e fantasia.

Foi o que aconteceu com diversos moradores da capital no sábado (30). A cena parecia ter saído diretamente do desenho: um vilão mascarado tenta fugir enquanto o cachorro desce da Máquina de Mistério e o humano corre para segurá-lo.

A dupla de heróis segura o “Fantasma da Lua”, o coloca dentro do veículo e segue caminho.

A situação foi compartilhada pelos atores da encenação no Instagram (@osalsichaoficial) e logo viralizou. Em poucos dias, a publicação alcançou 39,5 mil curtidas e quase 700 comentários.

No vídeo, os heróis escreveram: “salvamos a 44 e a Feira Hippie do Fantasma da Lua e o povo foi à loucura”.

Nos comentários, diversos internautas reagiram à cena. “Quem era o fantasma, afinal???”, questionou uma.

Outra simulou uma conversa com o patrão: “então, chefe, eu me atrasei porque o Scooby-Doo e o Salsicha estavam salvando a gente”.

Um terceiro usuário ainda relembrou o medo famoso da dupla: “oxi?? Salsicha e Scooby-Doo encarando fantasma?? Só no Goiás mesmo”.

“Salsicha goiano” surgiu em 2013

A versão goianiense do Salsicha surgiu em 2013, como contou o ator Adriano Soares, de 30 anos, ao G1.

Na ocasião, o profissional foi escalado para viver o personagem por conta das semelhanças físicas.

Desde então, ele usa uma roupa igual e até pinta o cabelo para fazer jus ao amigo de Scooby. Até o carro foi transformado na Máquina do Mistério.

Com a visibilidade dada pelas redes sociais, o que Adriano espera é usar o reconhecimento para conseguir parceiros e desenvolver um projeto social para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Salsicha (@osalsichaoficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!