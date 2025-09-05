Dupla Diego e Victor Hugo e Natanzinho Lima são atrações confirmadas no Aparecida é Show 2025

Evento será realizado entre os dias 24 e 27 de setembro, com entrada mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis

Augusto Araújo - 05 de setembro de 2025

Dupla Diego & Victor Hugo está confirmada no Aparecida É Show. (Foto: Divulgação)

Foram confirmadas as primeiras atrações musicais do Aparecida é Show 2025, que será realizado de 24 a 27 de setembro, na Cidade Administrativa Maguito Vilela.

São elas a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo e o cantor Natanzinho Lima. As demais atrações serão divulgadas às 18h desta sexta-feira (05).

Conforme a Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), a entrada será mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

Vale frisar que nesta edição, o evento será promovido juntamente com a Feira de Indústria e Comércio (FIC), unindo entretenimento, negócios e oportunidades.

A expectativa é que milhares de pessoas se reúnam no Aparecida é Show, ao longo dos quatro dias de festividade.

