Dupla Diego e Victor Hugo e Natanzinho Lima são atrações confirmadas no Aparecida é Show 2025
Evento será realizado entre os dias 24 e 27 de setembro, com entrada mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis
Foram confirmadas as primeiras atrações musicais do Aparecida é Show 2025, que será realizado de 24 a 27 de setembro, na Cidade Administrativa Maguito Vilela.
São elas a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo e o cantor Natanzinho Lima. As demais atrações serão divulgadas às 18h desta sexta-feira (05).
Conforme a Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), a entrada será mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.
Vale frisar que nesta edição, o evento será promovido juntamente com a Feira de Indústria e Comércio (FIC), unindo entretenimento, negócios e oportunidades.
A expectativa é que milhares de pessoas se reúnam no Aparecida é Show, ao longo dos quatro dias de festividade.
