Detran já tem data para leiloar mais de 3.200 veículos em Goiás
Interessados terão três dias para visitar o pátio e conhecer os automóveis
Mais de três mil veículos serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) na próxima sexta-feira (12).
Ao todo, serão 3.204 lotes, distribuídos entre carros e motos, recuperáveis e sucatas. O leilão acontece a partir das 09h no pátio da empresa MC Leilão, em Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia.
No caso dos veículos recuperáveis, podem participar pessoas físicas e jurídicas. Para as sucatas, é necessário ser uma empresa com CNPJ ativo e cadastrada no Detran.
Interessados terão três dias para visitar o pátio e conhecer os itens. A visitação fica aberta de terça (09) a quinta-feira (11), das 09h às 11h30 e das 14h às 17h.
As imagens também ficam disponíveis nos sites da MC Leilão e do Detran.
Leia também
Delegado Waldir, presidente do órgão, explica que a ação tem dois objetivos: reduzir o número de veículos nos pátios e recuperar receita para o Estado.
Para donos que querem recuperar os carros ou motos antes da venda, Waldir deixa um recado: “o proprietário pode reaver o automóvel antes do leilão, desde que quite os débitos que levaram à retenção. A venda só acontece após todas as tentativas previstas em lei serem esgotadas”.
O Detran ainda alerta para o perigo de sites falsos. Denúncias podem ser feitas à Ouvidoria do órgão, que encaminha os casos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!