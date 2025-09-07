Goiás faz novos milionários com a Lotofácil da Independência; veja locais das apostas

Cada ganhador levou R$ 4.293.824,84 no maior sorteio da história da modalidade

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

O estado de Goiás celebra mais uma vez a sorte grande na Lotofácil da Independência 2025, sorteada neste sábado (06).

Duas apostas realizadas em território goiano conquistaram o prêmio máximo do concurso especial 3480, com cada uma faturando exatos R$ 4.293.824,84.

Os jogos vencedores foram registrados em Goiânia, através de canal eletrônico, e em uma casa lotérica da cidade de Piracanjuba, no interior do estado.

A edição 2025 da Lotofácil da Independência entrou para os recordes como a maior da história, distribuindo impressionantes R$ 220 milhões entre os sortudos de todo o país.

Dezenas premiadas

03 – 05 – 06 – 08 – 09

12 – 13 – 14 – 15 – 16

17 – 20 – 21 – 22 – 23

Sorte goiana em destaque

O resultado positivo para Goiás ganha ainda mais relevância quando se considera que uma das apostas vencedoras no estado foi feita através de bolão.

Esta modalidade de jogo coletivo permite que múltiplas pessoas dividam tanto os custos quanto os ganhos, multiplicando a alegria entre os contemplados.

A estratégia do bolão tem se mostrado cada vez mais popular entre os apostadores goianos, que veem na união uma forma inteligente de aumentar as possibilidades de sucesso.

Distribuição nacional dos prêmios

O concurso especial contemplou 54 apostas vencedoras espalhadas por diferentes regiões do Brasil.

São Paulo liderou o ranking de ganhadores com 20 apostas premiadas, seguido por outros estados como Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Pernambuco.

A ampla distribuição geográfica dos prêmios demonstra o alcance nacional da modalidade e a democratização da sorte pelo território brasileiro.