Israel derruba prédio pelo quarto dia consecutivo na Cidade de Gaza

Exército de Israel bombardeou um prédio de 12 andares no centro de Gaza, onde dezenas de famílias deslocadas estavam abrigadas

Folhapress - 08 de setembro de 2025

Destruição registrada na Faixa de Gaza nos primeiros dias do conflito. (Foto: Captura de tela/Youtube/Folha de S. Paulo)

O Exército de Israel bombardeou nesta segunda-feira (8) um prédio de 12 andares no centro da Cidade de Gaza, onde dezenas de famílias deslocadas estavam abrigadas, três horas depois de pedir que todos no prédio e em centenas de tendas na área ao redor saíssem.

Em um comunicado, as forças israelenses disseram que militantes do Hamas que “plantaram meios de coleta de informações” e dispositivos explosivos estavam operando perto do prédio e “os usaram durante toda a guerra para planejar e promover ataques terroristas contra as forças de Israel”.

É o quarto dia consecutivo em que este tipo de ataque acontece na capital da Faixa de Gaza, que passa por uma ofensiva de Tel Aviv para tomar o maior centro urbano do território palestino.

Na sexta-feira (5), um dos prédios mais altos de Gaza colapsou após ser atingido por mísseis israelenses. No sábado (6), o alvo foi a torre Soussi, de cerca de 15 andares, localizada no sudoeste da Cidade de Gaza, e, neste domingo (7), outro prédio próximo ao do ataque desta segunda também foi derrubado. Segundo as Forças de Defesa de Israel, as construções também eram utilizadas pelo grupo terrorista.

Mais cedo nesta segunda-feira, Israel afirmou que intensificaria os ataques aéreos e as operações terrestres na Faixa de Gaza em um “furacão poderoso” se o Hamas não libertasse os últimos reféns que mantém presos e se rendesse.

No que chamou de um aviso final, os militares israelenses disseram que Gaza será destruída caso o grupo não se desarme e liberte os 48 reféns ainda em sua posse.

Moradores palestinos disseram que as forças israelenses seguem bombardeando a Cidade de Gaza pelo ar e explodiram veículos blindados antigos em suas ruas. O Hamas, por sua vez, afirma estar analisando a mais recente proposta de cessar-fogo dos EUA, apresentada no domingo com um aviso do presidente Donald Trump de que era a “última chance” do grupo.

“Os israelenses aceitaram meus termos. É hora de o Hamas aceitar também”, disse Trump em post na rede Truth Social. “Eu avisei o Hamas sobre as consequências de não aceitar [o acordo]. Este é meu último aviso, não haverá outro!”

O grupo terrorista, por sua vez, divulgou comunicado pouco depois dizendo que “ideias por parte dos americanos para alcançar um cessar-fogo” e que está “disposto a participar de uma mesa de negociações”.

O gabinete de segurança de Israel, presidido pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, aprovou no mês passado um plano para expandir a campanha militar e controlar a Cidade de Gaza. Para o premiê, a capital é um reduto do Hamas, e conquistá-la é necessário para derrotar o grupo terrorista.

“Eu digo aos moradores da Cidade de Gaza: vocês foram avisados, saiam daí!”, disse Netanyahu nesta segunda, ao acrescentar que Israel derrubou 50 “torres terroristas” nos últimos dias em um prelúdio para uma futura “operação terrestre” na região.

“Um poderoso furacão atingirá os céus da Cidade de Gaza hoje, e os telhados das torres terroristas tremerão”, escreveu o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, no X, antes do ataque desta segunda. “Este é um aviso final aos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no exterior: libertem os reféns e deponham suas armas -ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados.”

Na quinta-feira (4), o Exército israelense anunciou que já controla 40% da Cidade de Gaza e afirmou que a ofensiva militar se intensificaria nos próximos dias.