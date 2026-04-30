Vídeo mostra vista noturna de apartamento de R$ 8,2 milhões no prédio residencial mais alto de Goiânia

Internautas se impressionaram com panorama da capital visto de quase 50 andares de altura

Pedro Ribeiro - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@ludmilabalduino)

Um vídeo publicado pela corretora de imóveis Ludmila Balduino (@ludmilabalduino) tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar a vista noturna de um apartamento localizado no maior prédio residencial de Goiânia.

A publicação, que já soma quase 600 mil visualizações e 72 mil curtidas, exibe o panorama da capital visto de um dos andares mais altos do Kingdom Park Residence, empreendimento de luxo situado no Setor Nova Suíça.

Durante a gravação, Ludmila apresenta o imóvel enquanto destaca a localização privilegiada e a altura do edifício.

“Esse é o prédio residencial mais alto da nossa Goiânia. Olha que espetáculo, que vista maravilhosa”, comenta.

Nas imagens, é possível ver pontos conhecidos da cidade, como o Parque Vaca Brava e o Goiânia Shopping.

Nos comentários, internautas se impressionaram com a vista. “Amor à primeira vista!”, escreveu uma usuária.

“Eu nem iria dormir apreciando essa vista”, comentou outra.

Segundo informações divulgadas pela corretora, o apartamento mostrado está avaliado em aproximadamente R$ 8,29 milhões.

O Kingdom Park Residence possui cerca de 180 metros de altura, 52 andares e apartamentos de aproximadamente 483 metros quadrados, sendo considerado um dos empreendimentos residenciais mais imponentes do Centro-Oeste.

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