Vídeo mostra vista noturna de apartamento de R$ 8,2 milhões no prédio residencial mais alto de Goiânia
Internautas se impressionaram com panorama da capital visto de quase 50 andares de altura
Um vídeo publicado pela corretora de imóveis Ludmila Balduino (@ludmilabalduino) tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar a vista noturna de um apartamento localizado no maior prédio residencial de Goiânia.
A publicação, que já soma quase 600 mil visualizações e 72 mil curtidas, exibe o panorama da capital visto de um dos andares mais altos do Kingdom Park Residence, empreendimento de luxo situado no Setor Nova Suíça.
Durante a gravação, Ludmila apresenta o imóvel enquanto destaca a localização privilegiada e a altura do edifício.
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“Esse é o prédio residencial mais alto da nossa Goiânia. Olha que espetáculo, que vista maravilhosa”, comenta.
Nas imagens, é possível ver pontos conhecidos da cidade, como o Parque Vaca Brava e o Goiânia Shopping.
Nos comentários, internautas se impressionaram com a vista. “Amor à primeira vista!”, escreveu uma usuária.
“Eu nem iria dormir apreciando essa vista”, comentou outra.
Segundo informações divulgadas pela corretora, o apartamento mostrado está avaliado em aproximadamente R$ 8,29 milhões.
O Kingdom Park Residence possui cerca de 180 metros de altura, 52 andares e apartamentos de aproximadamente 483 metros quadrados, sendo considerado um dos empreendimentos residenciais mais imponentes do Centro-Oeste.
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