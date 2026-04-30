Beber água ao acordar em jejum: para que serve e quais os efeitos no corpo

Após horas sem ingerir líquidos, o corpo acorda precisando de reposição — e um copo de água já ajuda a melhorar energia, digestão e foco ao longo do dia

Daniella Bruno - 30 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Logo nas primeiras horas do dia, o corpo humano passa por um processo silencioso, mas essencial: a retomada das funções após um longo período de descanso.

Durante o sono, mesmo sem perceber, o organismo continua trabalhando — regulando a temperatura, mantendo a respiração e realizando processos metabólicos importantes. No entanto, esse funcionamento constante também leva a uma perda gradual de líquidos.

Diante disso,cresce o interesse por hábitos simples que prometem melhorar a disposição logo ao acordar. Entre eles, a prática de ingerir água ainda em jejum ganhou destaque nas rotinas de autocuidado.

qqMas afinal, o que realmente acontece no corpo quando você começa o dia com um copo de água? E até que ponto os benefícios divulgados são reais?

O papel da hidratação logo ao acordar

Em primeiro lugar, é importante entender que o corpo acorda, naturalmente, em um estado leve de desidratação. Isso ocorre porque passamos horas sem ingerir líquidos.

Portanto, ao beber água logo cedo, você atua diretamente na reposição hídrica — e esse é o principal benefício desse hábito.

Além disso, essa simples ação ajuda a “ativar” o organismo. Ou seja, o consumo de água envia um sinal para que os sistemas internos retomem suas funções com mais eficiência.

Consequentemente, muitas pessoas relatam uma sensação maior de disposição logo nas primeiras horas do dia.

Outro ponto relevante é o impacto no metabolismo. Embora não seja um efeito milagroso, o corpo precisa gastar energia para processar a água ingerida.

Dessa forma, ocorre um leve estímulo metabólico — especialmente quando a água está em temperatura ambiente ou fria.

Impactos no intestino, pele e função mental

Por outro lado, os benefícios não se limitam apenas à hidratação. A água ingerida em jejum também contribui para o funcionamento do sistema digestivo.

Isso acontece porque ela auxilia no movimento intestinal, facilitando a eliminação de resíduos acumulados. Como resultado, pode ajudar a prevenir a constipação.

Além disso, quando o trato digestivo está mais “limpo”, o organismo tende a absorver melhor os nutrientes das refeições seguintes. Portanto, o café da manhã pode se tornar ainda mais eficiente do ponto de vista nutricional.

Enquanto isso, a hidratação também reflete diretamente na aparência da pele. Com níveis adequados de água, o corpo mantém melhor a elasticidade e reduz sinais de ressecamento.

Ao mesmo tempo, o cérebro — que depende fortemente de água — responde com melhora na concentração e redução da sensação de cansaço mental.

O que é mito e o que é verdade

Apesar dos benefícios, é fundamental separar expectativas da realidade. Beber água ao acordar não promove emagrecimento por si só.

Embora possa aumentar a saciedade e ajudar no controle alimentar, não há queima direta de gordura associada apenas a esse hábito.

Da mesma forma, a água não substitui refeições. Ela atua como um complemento essencial, mas o corpo ainda precisa de nutrientes sólidos para funcionar corretamente.

Portanto, encarar essa prática como uma solução milagrosa pode gerar frustração. Em vez disso, o ideal é incluí-la dentro de uma rotina equilibrada e consistente.

Como adotar o hábito corretamente

Para obter os benefícios, não é necessário exagerar. Um copo de água entre 200 ml e 300 ml já é suficiente para iniciar a reidratação do organismo.

Além disso, recomenda-se optar por água em temperatura ambiente.

Isso porque o sistema digestivo ainda está em um estado mais sensível ao acordar, e temperaturas extremas podem causar desconforto.

Por fim, a consistência faz toda a diferença. Ou seja, mais importante do que a quantidade é manter o hábito diariamente.

Um hábito simples com efeitos reais

Beber água ao acordar não é uma solução mágica, mas é, sem dúvida, um dos hábitos mais acessíveis para melhorar o funcionamento do corpo logo no início do dia.

Quando praticado com regularidade, ele contribui para a hidratação, favorece o intestino e melhora a disposição geral.

Assim, ao invés de buscar transformações imediatas, o segredo está na constância.

Pequenas atitudes, quando repetidas diariamente, constroem resultados sólidos ao longo do tempo.

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