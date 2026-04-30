Bolsa Família: governo libera bónus de R$ 150 para cada criança da família com idade entre 0 e 6 anos

Adicional do Bolsa Família garante R$ 150 por criança de até 6 anos e reforça a proteção social na primeira infância

Gustavo de Souza - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Lyon Santos/Agência Brasil)

Com o orçamento doméstico cada vez mais apertado, famílias inscritas no Bolsa Família podem receber um reforço importante todos os meses. Esse valor extra é garantido pelo Benefício Primeira Infância.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o adicional é de R$ 150 para cada criança de zero a seis anos que viva na residência beneficiária.

O repasse faz parte da cesta de benefícios do programa, que leva em conta a composição familiar e busca ampliar a proteção social nos primeiros anos de vida.

Para ter acesso ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda mensal por pessoa da família seja de até R$ 218. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com as informações corretas e atualizadas nos postos de atendimento da assistência social, como os CRAS.

O Benefício Primeira Infância não exige uma inscrição separada. A concessão depende dos dados informados no Cadastro Único e da permanência da família dentro das regras do programa.

Também é preciso cumprir compromissos nas áreas da saúde e educação. Entre eles estão manter a vacinação em dia, realizar o acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos, garantir o pré-natal das gestantes e observar a frequência escolar mínima exigida para crianças e adolescentes.

Os pagamentos seguem o calendário oficial do Bolsa Família, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Em 2026, os repasses continuam sendo feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês, com antecipação apenas em dezembro.

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