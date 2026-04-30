Discurso do juiz Fernando Chacha no julgamento do caso Nicollas em Anápolis ganha repercussão nacional

Magistrado afirmou que tragédia poderia ter sido evitada com “10 segundos a mais de reflexão”

Pedro Ribeiro - 30 de abril de 2026

(Foto: Natália Sezil/ Portal 6)

A condenação de mãe e filho pelo assassinato de Nicollas Lima Serafim, morto aos 14 anos em frente a um colégio de Anápolis, foi marcada por um forte discurso do juiz Fernando Chacha durante a leitura da sentença, realizada na última quarta-feira (29).

Ao anunciar as penas aplicadas a Maria Renata Mercês Rodrigues e Kaio Rodrigues Matos, o magistrado afirmou que a tragédia poderia ter sido evitada se os envolvidos tivessem refletido antes de agir.

“Se vocês tivessem pensado 10 segundos a mais, ninguém estaria aqui hoje. Estariam todos vocês felizes em casa, a vítima, o réu”, declarou.

Durante a fala, o juiz destacou que o caso é exemplo das consequências provocadas por atitudes impulsivas e violentas.

“Tem que pensar. Não pode agir no impulso, não pode agir sem raciocinar”, acrescentou.

Fernando Chacha também pontuou que, na avaliação dele, o conflito já estava encerrado antes do ataque fatal, mas os réus decidiram retomar a confusão.

“Todos já estavam no carro. Já estava resolvido, mas resolveram sair do carro e o final da história vocês já sabem”, afirmou.

Maria Mercês foi condenada a 40 anos de prisão, enquanto Kaio recebeu pena de 29 anos e 7 meses de reclusão.

Além do homicídio de Nicollas, ambos também foram condenados por duas tentativas de homicídio e corrupção de menor.

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