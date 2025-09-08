O tempo máximo que um prato pode ficar no micro-ondas para não explodir, segundo técnicos

Especialistas alertam que até 10 minutos é o limite seguro, desde que o aquecimento seja feito em intervalos

Pedro Ribeiro - 08 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais usados no dia a dia, mas o mau uso pode trazer riscos.

Um dos erros mais comuns é deixar o prato tempo demais dentro do aparelho, o que pode levar ao superaquecimento e até provocar explosões.

O que dizem os técnicos

De acordo com especialistas em manutenção, o tempo máximo que um prato pode ficar no micro-ondas é de até 10 minutos.

No entanto, esse limite só é seguro quando o aquecimento é feito em intervalos menores, de 2 a 3 minutos, com pausas para mexer a comida e liberar o vapor acumulado.

Quando o alimento fica aquecendo direto por muito tempo, líquidos e gorduras podem atingir temperaturas acima do normal e entrar em ebulição repentina, provocando estouros que danificam o aparelho e colocam a segurança em risco.

Como aquecer com segurança

Nunca ultrapasse 10 minutos no total;

Pause a cada 2 ou 3 minutos para mexer o alimento;

Use sempre recipientes próprios para micro-ondas;

Evite tampar totalmente os potes, deixando espaço para saída de vapor;

Não aqueça alimentos em recipientes fechados ou ovos inteiros, que podem explodir.

Recomendações adicionais

Segundo os técnicos, seguir essas orientações é a melhor forma de garantir praticidade sem abrir mão da segurança.

Ou seja: pode sim deixar um prato no micro-ondas por até 10 minutos, mas sempre em intervalos controlados, nunca de uma vez só.

