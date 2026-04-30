Qual é o salário mínimo na França, Suíça, Alemanha e Bélgica? Veja a conversão para reais em 2026
Entenda como a valorização do trabalho em moedas estrangeiras impacta o planejamento migratório
O planejamento para viver ou investir no continente europeu exige um olhar atento às atualizações das políticas trabalhistas que regem as principais potências econômicas.
Em 2026, com o salário mínimo no Brasil fixado em R$ 1.621,00, a distância entre o rendimento base doméstico e o europeu tornou-se ainda mais evidente.
Países como França, Alemanha e Bélgica revisaram seus pisos para enfrentar as pressões inflacionárias, enquanto a Suíça mantém seu modelo único de gestão regional, consolidando-se como um dos destinos mais cobiçados por profissionais qualificados que buscam maximizar sua reserva financeira em moeda forte.
- Não são 6 horas, nem 8 horas exatas: quantas horas devemos dormir para acordar revigorados e reduzir risco de demência
- Quem escolhe a data das férias e a venda dos 10 dias: o patrão ou o empregado? Veja o que diz a lei
- Quanto ganha um empacotador no Assaí, Carrefour e Atacadão em 2026? Veja a média salarial
Conversão e Valores Nominais em 2026
Para quem monitora as cifras, os dados de abril de 2026, amparados pelos dados da Trading Economics e a EURES, revelam um cenário de alta remuneração.
Na França, o SMIC atingiu € 1.823,00 mensais. Na Alemanha, o reajuste elevou o valor para € 13,90 por hora, resultando em cerca de € 2.400,00 para jornadas de 40 horas.
A Bélgica estabeleceu seu piso em € 2.112,00, enquanto na Suíça, embora não exista um mínimo nacional, cantões como Genebra e Zurique apresentam bases que superam 4.500 francos suíços.
Na conversão direta para o Real, com o Euro cotado em aproximadamente R$ 10.685,00 (França) a impressionantes R$ 30.500,00 (Suíça).
Custo de Vida e Poder de Compra
Apesar da conversão para reais parecer astronômica, especialistas da Nomad Global advertem que o ganho bruto deve ser pesado contra o elevado custo de vida local.
Com base na cotação média de abril de 2026 e nos valores vigentes em cada nação, a lista atualizada dos salários mínimos mensais (valores brutos) e sua respectiva conversão para a moeda brasileira ficam em:
França (SMIC): € 1.823,00 — R$ 10.682,78
Alemanha: € 2.409,00 — R$ 14.116,74
Bélgica: € 2.112,00 — R$ 12.376,32
Suíça (Cantão de Genebra): CHF 4.542,00 — R$ 30.431,40
Na Alemanha, o cálculo baseia-se no valor de € 13,90 por hora para uma jornada padrão de 40 horas semanais. Na Suíça, o valor refere-se ao maior piso regional aplicado.
Assim, o ponto positivo para 2026 é o controle rigoroso da inflação na zona do euro, o que preserva o poder de compra de itens básicos.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!