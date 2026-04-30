Qual é o salário mínimo na França, Suíça, Alemanha e Bélgica? Veja a conversão para reais em 2026

Entenda como a valorização do trabalho em moedas estrangeiras impacta o planejamento migratório

Magno Oliver - 30 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O planejamento para viver ou investir no continente europeu exige um olhar atento às atualizações das políticas trabalhistas que regem as principais potências econômicas.

Em 2026, com o salário mínimo no Brasil fixado em R$ 1.621,00, a distância entre o rendimento base doméstico e o europeu tornou-se ainda mais evidente.

Países como França, Alemanha e Bélgica revisaram seus pisos para enfrentar as pressões inflacionárias, enquanto a Suíça mantém seu modelo único de gestão regional, consolidando-se como um dos destinos mais cobiçados por profissionais qualificados que buscam maximizar sua reserva financeira em moeda forte.

Conversão e Valores Nominais em 2026

Para quem monitora as cifras, os dados de abril de 2026, amparados pelos dados da Trading Economics e a EURES, revelam um cenário de alta remuneração.

Na França, o SMIC atingiu € 1.823,00 mensais. Na Alemanha, o reajuste elevou o valor para € 13,90 por hora, resultando em cerca de € 2.400,00 para jornadas de 40 horas.

A Bélgica estabeleceu seu piso em € 2.112,00, enquanto na Suíça, embora não exista um mínimo nacional, cantões como Genebra e Zurique apresentam bases que superam 4.500 francos suíços.

Na conversão direta para o Real, com o Euro cotado em aproximadamente R$ 10.685,00 (França) a impressionantes R$ 30.500,00 (Suíça).

Custo de Vida e Poder de Compra

Apesar da conversão para reais parecer astronômica, especialistas da Nomad Global advertem que o ganho bruto deve ser pesado contra o elevado custo de vida local.

Com base na cotação média de abril de 2026 e nos valores vigentes em cada nação, a lista atualizada dos salários mínimos mensais (valores brutos) e sua respectiva conversão para a moeda brasileira ficam em:

França (SMIC): € 1.823,00 — R$ 10.682,78

Alemanha: € 2.409,00 — R$ 14.116,74

Bélgica: € 2.112,00 — R$ 12.376,32

Suíça (Cantão de Genebra): CHF 4.542,00 — R$ 30.431,40

Na Alemanha, o cálculo baseia-se no valor de € 13,90 por hora para uma jornada padrão de 40 horas semanais. Na Suíça, o valor refere-se ao maior piso regional aplicado.

Assim, o ponto positivo para 2026 é o controle rigoroso da inflação na zona do euro, o que preserva o poder de compra de itens básicos.

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