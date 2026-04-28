Chef revela erro comum ao comprar carne e ensina como escolher o melhor corte

Detalhes simples na hora da compra fazem toda a diferença para garantir sabor, segurança e qualidade no preparo

Gabriel Yuri Souto - 28 de abril de 2026

(Foto: Secom Anápolis)

Você já chegou ao mercado, escolheu uma carne aparentemente bonita e, depois de preparar, percebeu que o resultado não ficou como esperado? Isso acontece com mais frequência do que muita gente imagina e, na maioria das vezes, o erro começa ainda na escolha do produto.

Embora a aparência geral engane, existem sinais claros que indicam quando a carne não está em boas condições. E ignorar esses detalhes pode comprometer completamente o sabor e até a segurança alimentar.

Quem explica é Larissa Morales, sommelière de carnes, chef e assadora (@laricanabrasa), que destacou os principais pontos de atenção na hora de comprar carne.

Excesso de líquido é sinal de alerta

Um dos erros mais comuns, segundo a especialista, é ignorar o líquido acumulado na embalagem.

Quando a bandeja apresenta excesso de água, isso pode indicar problemas como má conservação ou perda de qualidade da carne. Por isso, esse é um dos primeiros pontos que o consumidor deve observar.

Cor da carne diz muito sobre a qualidade

Além disso, a cor da carne também funciona como um indicativo importante.

O ideal é que a carne bovina tenha um tom vermelho vivo e aparência fresca. Por outro lado, cores muito escuras, acinzentadas ou amarronzadas podem indicar oxidação ou tempo excessivo de exposição.

Ou seja, quanto mais natural e vibrante a cor, melhor.

Gordura também deve ser analisada

Outro detalhe que muita gente deixa passar é a gordura.

De acordo com Larissa Morales, o ideal é que ela tenha cor clara ou levemente amarelada. Quando a gordura aparece escura ou ressecada, isso pode indicar baixa qualidade ou conservação inadequada.

Textura e embalagem fazem diferença

Além da aparência, a textura também merece atenção. A carne deve ser firme ao toque e apresentar umidade equilibrada — nunca excessiva.

Ao mesmo tempo, a embalagem precisa estar intacta. Portanto, evite produtos com furos, estufamento ou aparência comprometida.

Outro ponto essencial envolve a data de validade, que sempre deve ser conferida antes da compra.

Escolha consciente garante melhor resultado

No fim das contas, escolher bem a carne faz toda a diferença no resultado final.

Com atenção a detalhes simples, como cor, textura e embalagem, o consumidor consegue garantir mais qualidade no preparo — seja no dia a dia ou no churrasco de fim de semana.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Larissa Morales | Sommelière de carnes (@laricanabrasa)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!