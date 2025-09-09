Estudo mostra o salário das 10 profissões mais bem pagas do Brasil

Projeções atualizadas revelam onde estão os maiores ganhos para trabalhadores brasileiros hoje

Magno Oliver - 09 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O mercado de trabalho brasileiro segue aquecido, e um estudo recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) revelou as 10 profissões com os maiores salários médios de admissão em 2024.

A pesquisa mostra que setores ligados à engenharia continuam dominando o ranking, com ganhos que chamam a atenção e oportunidades promissoras para quem deseja estabilidade e crescimento.

Para especialistas, os números mostram um cenário promissor para quem busca remuneração elevada, mas também evidenciam a necessidade de formação técnica e qualificação profissional.

O mercado de trabalho tende a valorizar cada vez mais quem alia conhecimento especializado à capacidade de adaptação, já que setores como tecnologia, energia e saúde continuam em plena expansão.

Investir em aprendizado e atualização constante pode ser o caminho para conquistar espaço entre os cargos mais bem pagos do país.

O levantamento aponta que os engenheiros de computação lideram a lista, com remuneração média de R$ 13.794.

A alta demanda por tecnologia, inteligência artificial e segurança digital impulsiona a valorização desses profissionais.

Logo atrás aparecem os engenheiros de minas e afins, com R$ 13.055, refletindo a força do setor de extração mineral e energia.

Ainda no top 10, a lista segue com os engenheiros químicos, mecânicos, geólogos, médicos clínicos e pesquisadores em tecnologia.

1. Engenheiros de Computação – R$ 13.794

2. Engenheiros de Minas e afins – R$ 13.055

3. Diretores de Espetáculos e afins – R$ 11.716

4. Engenheiros Químicos e afins – R$ 11.181

5. Engenheiros Mecânicos e afins – R$ 10.838

6. Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e afins – R$ 10.642

7. Médicos Clínicos – R$ 10.071

8. Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e afins – R$ 9.960

9. Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia – R$ 9.708

10. Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e afins – R$ 9.489

