Estudo mostra o salário das 10 profissões mais bem pagas do Brasil
Projeções atualizadas revelam onde estão os maiores ganhos para trabalhadores brasileiros hoje
O mercado de trabalho brasileiro segue aquecido, e um estudo recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) revelou as 10 profissões com os maiores salários médios de admissão em 2024.
A pesquisa mostra que setores ligados à engenharia continuam dominando o ranking, com ganhos que chamam a atenção e oportunidades promissoras para quem deseja estabilidade e crescimento.
Para especialistas, os números mostram um cenário promissor para quem busca remuneração elevada, mas também evidenciam a necessidade de formação técnica e qualificação profissional.
O mercado de trabalho tende a valorizar cada vez mais quem alia conhecimento especializado à capacidade de adaptação, já que setores como tecnologia, energia e saúde continuam em plena expansão.
Investir em aprendizado e atualização constante pode ser o caminho para conquistar espaço entre os cargos mais bem pagos do país.
O levantamento aponta que os engenheiros de computação lideram a lista, com remuneração média de R$ 13.794.
A alta demanda por tecnologia, inteligência artificial e segurança digital impulsiona a valorização desses profissionais.
Logo atrás aparecem os engenheiros de minas e afins, com R$ 13.055, refletindo a força do setor de extração mineral e energia.
Ainda no top 10, a lista segue com os engenheiros químicos, mecânicos, geólogos, médicos clínicos e pesquisadores em tecnologia.
1. Engenheiros de Computação – R$ 13.794
2. Engenheiros de Minas e afins – R$ 13.055
3. Diretores de Espetáculos e afins – R$ 11.716
4. Engenheiros Químicos e afins – R$ 11.181
5. Engenheiros Mecânicos e afins – R$ 10.838
6. Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e afins – R$ 10.642
7. Médicos Clínicos – R$ 10.071
8. Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e afins – R$ 9.960
9. Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia – R$ 9.708
10. Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e afins – R$ 9.489
