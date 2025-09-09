UEG volta a ofertar dois cursos superiores totalmente gratuitos

Convocação de novos professores e reocupação do prédio da universidade tornam possíveis as novas turmas

Natália Sezil - 09 de setembro de 2025

Universidade Estadual de Goiás (Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) volta a ofertar, a partir de 2026, mais dois cursos de graduação totalmente gratuitos.

As inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 06 de outubro. Ao todo, estudantes poderão concorrer a 4.350 vagas distribuídas entre 35 cursos diferentes.

Dessas, 80 oportunidades são novas: 40 para a turma de Gastronomia em Pirenópolis, a 130 km de Goiânia, e outras 40 para o curso de Sistemas para Internet em Itaberaí, a 100 km da capital.

O primeiro não era ofertado desde 2019, por conta da falta de corpo docente concursado. Com a convocação de novos professores, volta a ser possível ministrar o quadro de aulas.

Já o segundo não tinha ingressantes desde 2024, quando uma ação judicial determinou a desocupação do prédio sede da UEG em Itaberaí.

Ambas as graduações continuavam sendo ofertadas em outros municípios. Por isso, não é possível dizer que os cursos haviam sido fechados – o que não estava mais disponível eram as ofertas nessas cidades.

Reitor da universidade, Antônio Cruvinel Borges Neto contou ao O Popular que a retomada já era programada há tempos.

Segundo ele, a instituição tem visto um aumento crescente de alunos desde a pandemia de Covid-19, quando havia 9 mil matriculados. Hoje, são 13,5 mil.

Cruvinel detalhou que a previsão é de que quatro campi da UEG sejam fechados ao longo dos próximos anos. Isso deve acontecer à medida que as turmas que ainda têm aulas passarem pela formatura.

Ainda no final deste ano, a unidade de Edeia, no Sul goiano, deve ser encerrada, porque o prédio será disponibilizado à prefeitura local. Sanclerlândia, Niquelândia e Mineiros devem passar pela mesma experiência.

Cruvinel detalha que a expectativa é de que nenhum outro curso seja retomado por enquanto.

Inscrições abertas para o vestibular

Estudantes interessados em ingressar na UEG podem se inscrever no Vestibular 2026/1. O prazo vai até 06 de outubro, e a prova acontece no dia 02 de novembro – feriado nacional.

A taxa é de R$ 50. Entretanto, titulares ou dependentes inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, medula óssea ou leite materno têm até a próxima segunda-feira (15) para solicitarem isenção.

São 35 cursos presenciais, com 122 ofertas distribuídas entre 32 cidades. A inscrição acontece online, pelo site oficial do vestibular.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.