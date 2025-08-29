Conheça a cidade em Goiás que possui uma das melhores vinícolas para se conhecer

Um destino que merece ser brindado (literalmente) por quem sabe valorizar a autenticidade de Goiás

Anna Júlia Steckelberg - 29 de agosto de 2025

(Foto: Redes sociais)

Itaberaí, antes Curralinho e erguida oficialmente em 1903, pulsa com a história que brota de suas ruas, capelas e da própria geografia, o nome Guarani “Rio das Pedras Brilhantes” imortaliza a fusão entre passado e encanto natural que molda o município.

Hoje, com cerca de 43.622 habitantes, segundo estimativas do IBGE para 2020, a cidade pode até passar despercebida no mapa turístico de Goiás, mas seu caminho de terra leva a uma surpresa digna de videira em ascensão.

A poucos quilômetros da cidade-centro, a Vinícola Goiás vem chamando atenção, com estrutura acessível e cenário convidativo.

O passeio, descrito como “bem pertinho de Goiânia” (cerca de 100 km, todo em pista duplicada e acesso pavimentado), aparece como atração perfeita para quem busca um bate-volta cultural e sensorial no estado.

Conheça a cidade em Goiás que possui uma das melhores vinícolas para se conhecer

Ao chegar, o visitante é acolhido pela paisagem generosa: vinhedos que se abrem ao horizonte sertanejo, galpões bem cuidados e ambiente que mistura a rusticidade goiana com uma proposta intimista de enoturismo.

O tour, segundo vídeos nas redes sociais, traz dicas preciosas sobre estrutura e logística, pronuncia valores de boa circulação, acomodação e as delícias oferecidas no lugar.

Não se trata apenas de admirar parreiras: trata-se de sentir o cerrado indo além de seus símbolos tradicionais. Um vinho quase artesanal, com pegada local, crescendo em solo que, historicamente, plantou cana, arroz e milho.

E ainda que faltem publicações formais, jornais ou literatura acadêmica sobre a vinícola, a experiência turística ganha força exatamente pela autenticidade e pelo clima de descoberta.

Ao desembarcar ali, o visitante se vê diante de sabores e aromas que carregam a simplicidade criativa. É uma experiência que não exige refinamento, mas oferece prazer genuíno, um convite a celebrar o vinho com leveza, familiaridade e sensibilidade local.

É também um aceno às possibilidades de diversificação rural no Centro-Oeste: uma vinícola que nasce em meio a plantas tradicionais e se afirma por seu pioneirismo regional.

O encanto está justamente na harmonia entre tradição e inovação, um vinho plantado no cerrado, nas margens do Rio das Pedras, em solo que já deu vida à Correntes de tropeiros.

‘É um brinde à história que flui nas águas que deram nome à cidade e hoje regam parreirais, menos visíveis, porém pulsantes.

Se você, caro leitor, busca algo fora do roteiro batido, essa vinícola em Itaberaí oferece o melhor dos dois mundos: a calmaria interiorana com uma taça de novidade. Um destino que merece ser brindado (literalmente) por quem sabe valorizar a autenticidade de Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!