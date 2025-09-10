Anápolis deve ganhar hospital com padrão Sírio-Libanês

Segundo o diretor da ABL Construtora, o projeto feito junto com a marca já foi aprovado na Vigilância Sanitária

Danilo Boaventura - 10 de setembro de 2025

Detalhes sobre o hospital foi apresentado durante inauguração do Gran Life. (Foto: Paulo Roberto Belém/ Portal 6)

Aguardado desde 2019, o Gran Life foi inaugurado na noite de terça-feira (9) com muita pompa e uma previsão que certamente animará o setor da saúde privada em Anápolis.

Localizado no Centro da cidade, o edifício de uso misto conta com 600 vagas de estacionamento para abrigar, além de apartamentos e shopping, um hospital com o selo Sírio-Libanês.

A previsão de funcionamento da unidade de saúde, no entanto, demorará um pouco mais.

“Temos um contrato com o Sírio-Libanês desde 2019. Desenvolvemos o projeto com a marca e já aprovamos na Vigilância Sanitária. Se Deus quiser, em julho de 2027, inauguramos o hospital com a chancela do Sírio- Libanês”, detalhou o diretor da ABL Construtora, Fernando Fonseca, ao jornalista do Portal 6, Paulo Roberto Belém.

O moderno prédio também terá praça alimentação e um restaurante no rooftop. As incorporadoras ABL Prime e Trinus injetaram mais R$ 250 milhões no empreendimento.

Totalmente privado, um investimento de tamanha monta é inédito na região Central e meio que inaugura a revitalização prometida pela gestão Márcio Corrêa (PL) para o bairro.

Aparecida de Goiânia ganhará unidade do Assaí Atacadista

Aparecida de Goiânia receberá a primeira unidade do Assaí Atacadista com investimento de R$ 60 milhões.

A loja está sendo construída na BR-153, no Setor Araguaia, com inauguração prevista para dezembro deste ano, e deve gerar mais de 600 empregos diretos e indiretos na cidade.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) acompanha de perto os trabalhos e recebeu na terça-feira (9) a diretoria da empresa em seu gabinete para tratar dos últimos detalhes da inauguração.

“A chegada do Assaí é mais um sinal da confiança que grandes empresas estão voltando a ter em nossa cidade”, afirmou o prefeito, destacando que o investimento vai garantir centenas de empregos e movimentar a economia local.

Wederson Lopes se prepara para disputar mandato de deputado federal

No quarto mandato como vereador, Wederson Lopes (UB) já se movimenta para dar um passo maior na política em 2026.

Ligado ao segmento evangélico, o parlamentar deve se lançar candidato a deputado federal. Autor do projeto que criou o Dia Municipal dos Legendários, ganhou repercussão em todo o estado ao articular a aprovação da matéria, levando inclusive representantes do movimento ao Plenário.

Rápidas apurou que, além de preparar a pré-campanha, Wederson tem mantido conversas com partidos e lideranças políticas de diferentes frentes, em busca de apoios que possam consolidar sua entrada na disputa.

Policial Federal Suender quer fazer dobradinha com Major Vitor Hugo

Além de Wederson Lopes, outro que já começa a se movimentar de olho em 2026 é o vereador Policial Federal Suender (PL).

Líder do partido de Bolsonaro na Câmara Municipal, ele planeja disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e costura uma dobradinha com o vereador por Goiânia, Major Vitor Hugo.

Atualmente, Vitor Hugo exerce mandato na capital e deve tentar voltar à Câmara dos Deputados no ano que vem.

Rápidas apurou que os dois já tiveram uma reunião nesta semana e pretendem avançar nas tratativas nos próximos meses.

Clima continua bélico para Mabel no Legislativo goianiense

A dura fala do ex-líder do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara de Goiânia deixou claro que o chefe do Executivo goianiense continuará sendo confrontado com o que disser publicamente contra adversários.

Igor Franco evidenciou ainda que a CEI do Limpa Gyn renderá mais desgastes ao Paço Municipal.

Nota 10

Para a Comunicação Sem Fronteiras pela organização do evento de inauguração do Gran Life. O trabalho de Raquel Pinho e equipe nunca decepciona.

Nota Zero

Para a Prefeitura de Pirenópolis por ainda manter as ruas da cidade, fora do Centro Histórico, cheia de buracos.