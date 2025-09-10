Caiado anuncia prêmio de até R$ 10 mil para estudantes da rede pública que tirarem notas altas no Enem

Iniciativa também vai contemplar professores, gestores e coordenadores de escolas estaduais

Pedro Ribeiro - 10 de setembro de 2025

Caiado anunciou incentivo por meio do Prêmio Matemática Enem. (Foto: Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou, nesta quarta-feira (10), um incentivo milionário para valorizar os estudantes da rede estadual de ensino que alcançarem boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Batizada de Prêmio Matemática Enem, a iniciativa vai conceder até R$ 10 mil em premiações a partir das próximas edições da prova.

A novidade também contemplará professores e, em alguns casos, gestores e coordenadores das escolas.

“Em Goiás, aluno dedicado é aluno premiado. Quem alcançar 900 pontos ou mais na prova de Matemática do Enem vai receber R$ 10 mil. Já quem atingir entre 850 e 899,99 pontos garante R$ 5 mil. Esse valor será pago tanto ao estudante quanto ao professor”, explicou Caiado em vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo o governador, o prêmio tem como objetivo reduzir a abstenção no segundo dia de provas e estimular os alunos a buscarem melhores resultados na principal porta de acesso ao ensino superior.

O projeto de lei que cria a premiação já foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Caiado reforçou que a medida também é um reconhecimento ao esforço, disciplina e persistência dos jovens goianos.

“Goiás é primeiro lugar no Ideb, tem a melhor educação do Brasil e seguirá avançando com inovação, investimento e resultados”, destacou.

Como vai funcionar

Poderão participar do prêmio apenas os estudantes do último ano do ensino médio da rede estadual que fizerem o Enem em 2025. Professores dos alunos premiados também receberão os valores correspondentes, mas de forma não cumulativa — ainda que mais de um estudante atinja a nota mínima de 850 pontos.

Além disso, se mais de um aluno da mesma escola obtiver alto desempenho, gestores e coordenadores também receberão metade do valor total, dividido entre eles.

O Prêmio Matemática Enem foi inspirado no Projeto Redação Enem, lançado em 2024, que garante premiações semelhantes a alunos e professores que se destacam na redação.

Neste ano, o Enem será realizado em 9 e 16 de novembro. No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo, os estudantes farão Matemática e Ciências da Natureza.

Para apoiar a preparação, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) mantém programas como o “Só Vem Enem”, que oferece semanalmente materiais com foco em questões e temas recorrentes no exame.

