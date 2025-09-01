Estudante da rede pública de Goiás conquista bolsa integral para fazer faculdade na Europa
"Não é só o meu futuro que está mudando, é o da minha família inteira", destacou a jovem, que foi recebida com honras pelo governador Ronaldo Caiado
Estudante da rede pública estadual de Goiás, a jovem Jhennyfer Ramos, de 18 anos, tem motivos para comemorar. Ela conquistou uma bolsa integral para cursar a graduação em uma universidade europeia.
Natural do Pará e moradora de Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, Jhennyfer agora embarca para a Geórgia. O país faz fronteira com a Rússia.
Ali, ela irá cursar Ciências da Computação na International Black Sea University. A jovem terá acesso a bolsa integral, passagens aéreas garantidas e um valor destinado à ajuda de custo.
A vaga única, para a qual a estudante se classificou, foi ofertada pela Embaixada da Geórgia no Brasil. O processo seletivo foi coordenado pelo Governo de Goiás, que avaliou o desempenho dos alunos na disciplina de Inglês, na plataforma de ensino GO English e em outros itens.
A aluna do Colégio Estadual João Carneiro dos Santos comemora: “essa oportunidade abre a mente da gente para sonhar e se esforçar ainda mais, porque sabemos que portas estão sendo abertas.”
“Não é só o meu futuro que está mudando, é o da minha família inteira. Minha mãe já está emocionada há semanas com essa conquista. É uma vitória muito especial que mostra que todo esforço valeu a pena”, celebrou.
O governador do estado, Ronaldo Caiado (UB), a parabenizou nesta segunda-feira (1º). Para ele, a convicção é de que “em alguns anos, ela estará em outro patamar, com outra visão de mundo, preparada para contribuir com o futuro do nosso estado”.
Leia também
- Mariana Perdomo comemora conquista que poucos estabelecimentos em Goiás poderiam conseguir sem o iFood
- Com apenas 10 anos, atleta de Anápolis brilha no karatê e vai representar o Brasil no Pan-Americano
- Emanuel Maratonista já se recupera em casa e deseja retornar à rotina de treinos: “meta é voltar a correr”
- Jovem goiana vence desafios, se forma em Medicina e vai atuar no hospital onde a avó trabalhou na limpeza
Giordano de Souza, chefe do Gabinete de Assuntos Internacionais, destaca que Jhennyfer se destaca pela boa comunicação na língua inglesa. Autodidata, ela já leciona em uma escola de idiomas.
Ele explica que a bolsa integral foi fornecida pela própria universidade, que ainda oferta uma ajuda de custo mensal. Já as passagens aéreas foram cedidas pela empresa goiana Jaepel, que também disponibilizou um valor extra de US$ 600.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!