Hospital do câncer em Goiânia, Cora já tem data confirmada para inaugurar
Complexo atenderá exclusivamente pelo SUS. Público inicial são crianças e adolescentes
O governador Ronaldo Caiado (UB) confirmou a data de inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que ofertará atendimento especializado em Goiânia.
O chefe do Executivo visitou a construção nesta segunda-feira (08) e anunciou que a unidade será oficialmente inaugurada no dia 25 de setembro.
Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável pelas obras, 97% dos trabalhos já estão concluídos. A capacidade de atendimento é de 300 casos de câncer por ano.
Primeiro hospital estadual que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Cora é gerido pela Fundação Pio XII. Essa é a mesma mantenedora, por exemplo, do Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo – usado de exemplo para a idealização goiana.
A unidade já começou a funcionar. A fase de pré-operação teve início em 09 de junho, quando foi autorizado o tratamento inicial de 25 crianças, que lutam contra a leucemia.
Diversos outros procedimentos foram realizados desde então. De acordo com o Governo de Goiás, o hospital operou aproximadamente 450 consultas, 46 internações e 350 quimioterapias apenas em julho.
Leia também
- Justiça manda Brainfarma restabelecer plano de saúde de ex-funcionária com câncer e outras doenças graves
- Homem é preso suspeito de tentar matar namorada com caco de vidro em Aparecida de Goiânia
- Mulheres são presas pela PM após saírem de Brasília para cometer furtos em Goiânia
- Morre cadela resgatada pela PM em Aparecida de Goiânia após ser encontrada em desnutrição grave
O Cora está na primeira de três fases de conclusão. A expectativa é de que o complexo conte com 148 leitos quando estiver em pleno funcionamento.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!