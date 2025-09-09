Hospital do câncer em Goiânia, Cora já tem data confirmada para inaugurar

Complexo atenderá exclusivamente pelo SUS. Público inicial são crianças e adolescentes

Natália Sezil - 09 de setembro de 2025

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). (Foto: Divulgação/SES-GO)

O governador Ronaldo Caiado (UB) confirmou a data de inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que ofertará atendimento especializado em Goiânia.

O chefe do Executivo visitou a construção nesta segunda-feira (08) e anunciou que a unidade será oficialmente inaugurada no dia 25 de setembro.

Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável pelas obras, 97% dos trabalhos já estão concluídos. A capacidade de atendimento é de 300 casos de câncer por ano.

Primeiro hospital estadual que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Cora é gerido pela Fundação Pio XII. Essa é a mesma mantenedora, por exemplo, do Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo – usado de exemplo para a idealização goiana.

A unidade já começou a funcionar. A fase de pré-operação teve início em 09 de junho, quando foi autorizado o tratamento inicial de 25 crianças, que lutam contra a leucemia.

Diversos outros procedimentos foram realizados desde então. De acordo com o Governo de Goiás, o hospital operou aproximadamente 450 consultas, 46 internações e 350 quimioterapias apenas em julho.

O Cora está na primeira de três fases de conclusão. A expectativa é de que o complexo conte com 148 leitos quando estiver em pleno funcionamento.

