Apenas 2km separam o supermercado mais caro do mais barato em Anápolis

Cruzamento de preços feito pela Rápidas levou em conta levantamento mais recente do Procon Municipal e estudo da UEG sobre consumo alimentar dos anapolinos

Danilo Boaventura - 11 de setembro de 2025

Rio Vermelho Atacadista, no bairro Maracanã. (Foto: Reprodução)

Uma proximidade de apenas dois quilômetros em Anápolis pode representar uma economia de até R$ 422 anuais no orçamento familiar. É o que revela o cruzamento de dados da pesquisa de preços do Procon Municipal e de um estudo sobre consumo da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O Rio Vermelho Atacadista, no bairro Maracanã, oferece a cesta básica mais acessível da cidade por R$ 213,50. A diferença para o Hiper Vip, na Vila Santa Isabel, é de R$ 35,20 mensais. Para as famílias que ganham entre um e três salários mínimos (metade da população local, segundo a UEG), essa economia é significativa.

O impacto é ainda maior para as 12.108 famílias anapolinas beneficiárias do Bolsa Família. No supermercado mais acessível, a cesta básica compromete 31,3% da renda média. No mais caro, esse percentual salta para 36,4%, uma diferença que afeta o acesso a outros itens essenciais, como medicamentos e transporte.

O levantamento do PROCON, realizado entre 1º e 5 de setembro, mostra que o Rio Vermelho oferece os menores preços em quase todas as categorias.

Nota 10

Para os técnicos do Procon Municipal de Anápolis. O time comandado por Longmar José tem produzido relatórios muito superiores aos da gestão passada.

Nota Zero

Para a incoerência do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). O voto dele na ação que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destoa de praticamente tudo o que ele já disse sobre o tema. Haja contorcionismo!