Prefeito de Uberlândia quer replicar metronização de Goiânia

Mineiro também ficou entusiasmado com outras intervenções no trânsito, a exemplo do uso de motociclistas nos corredores de ônibus

Imagem mostra movimento de carros em Goiânia, que agora é exemplo para Uberlândia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

A chamada “metronização” do transporte público de Goiânia está atraindo olhares de prefeitos Brasil afora.

Paulo Sérgio (PP), de Uberlândia (MG), esteve na capital goiana com uma equipe de secretários para conhecer de perto a experiência.

O mineiro também ficou entusiasmado com outras intervenções no trânsito, a exemplo do uso de motociclistas nos corredores de ônibus.

“Também conversamos sobre creche e saúde”, disse ao lado de Sandro Mabel (UB).

