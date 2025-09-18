Desempenho de Wellington Carrijo surpreende até os mais céticos

Prefeito tem sustentado um ritmo de rua e contato com a população que lembra figuras carismáticas que passaram pelo Executivo rio-verdense

Danilo Boaventura - 18 de setembro de 2025

Wellington ao lado de Paulo do Vale, ex-prefeito de Rio Verde. (Foto: Divulgação/MDB)

O prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo (MDB), tem se saído bem no cargo e surpreendido alguns agentes políticos que torceram, e até aconselharam o ex-prefeito Paulo do Vale (MDB) a não lançar o pupilo na sucessão.

O rapaz, reconhecem, além de conseguir manter a normalidade administrativa, tem sustentado um ritmo de rua e contato com a população que lembra figuras carismáticas que passaram pelo Executivo rio-verdense.

