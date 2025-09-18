Desempenho de Wellington Carrijo surpreende até os mais céticos

Prefeito tem sustentado um ritmo de rua e contato com a população que lembra figuras carismáticas que passaram pelo Executivo rio-verdense

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Desempenho de Wellington Carrijo surpreende até os mais céticos
Wellington ao lado de Paulo do Vale, ex-prefeito de Rio Verde. (Foto: Divulgação/MDB)

O prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo (MDB), tem se saído bem no cargo e surpreendido alguns agentes políticos que torceram, e até aconselharam o ex-prefeito Paulo do Vale (MDB) a não lançar o pupilo na sucessão.

O rapaz, reconhecem, além de conseguir manter a normalidade administrativa, tem sustentado um ritmo de rua e contato com a população que lembra figuras carismáticas que passaram pelo Executivo rio-verdense.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Leia também

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias