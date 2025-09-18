Itália abre vagas para brasileiros com salários que passam de R$ 40 mil

Em meio a uma das maiores crises de mão de obra de sua história recente, o país europeu disponibilizou diversas oportunidades

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/Maria Lucia P. Sampaio)

As vagas para brasileiros na Itália estão chamando a atenção de quem sonha em trabalhar fora do país com estabilidade e excelente remuneração.

Em meio a uma das maiores crises de mão de obra de sua história recente, a Itália abriu oportunidades em hospitais, centros de saúde e casas de repouso, com salários que ultrapassam R$ 40 mil por mês.

Mas será que todos podem se candidatar?

O país europeu enfrenta um déficit de mais de 65 mil profissionais da área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para suprir essa carência, a Itália decidiu ampliar o recrutamento internacional. E o Brasil, conhecido pela formação de profissionais capacitados e com experiência prática, se tornou um dos principais alvos dessa busca.

As propostas são atrativas. Salários que chegam a 7 mil euros mensais, cerca de R$ 44,6 mil, além de benefícios como moradia, passagens aéreas e até cursos de idioma para facilitar a adaptação. Tudo isso foi possível graças ao Decreto Milleproroghe, que flexibilizou o reconhecimento temporário de diplomas estrangeiros. Na prática, isso significa que brasileiros podem começar a trabalhar imediatamente, mesmo antes da equivalência oficial ser concluída.

Onde estão as vagas disponíveis?

As vagas para brasileiros não se limitam apenas a hospitais. Há oportunidades em geriatria, casas de repouso, centros comunitários e até em projetos humanitários. Essa diversidade amplia as chances de profissionais de diferentes especializações encontrarem espaço no mercado italiano.

Outro ponto importante é para descendentes de italianos: quem permanecer no país por pelo menos dois anos trabalhando pode solicitar a cidadania, o que transforma essa oportunidade em um verdadeiro projeto de vida.

Oportunidades e desafios no processo

Apesar da grande demanda e das ofertas atraentes, o caminho não é livre de obstáculos. O governo italiano anunciou que pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho até 2028, como resposta ao envelhecimento populacional e à queda no número de habitantes. No entanto, a burocracia pode ser um desafio. Em 2023, dos 130 mil vistos liberados, apenas 56% chegaram à autorização inicial, e apenas 7,5% resultaram em residência efetiva.

Isso mostra que planejamento e paciência são fundamentais para quem deseja se candidatar.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem buscar oportunidades em plataformas confiáveis, como ClicLavoro e EURES, além de sites como Indeed Itália e páginas oficiais de hospitais. O processo de candidatura exige diploma e histórico escolar traduzidos e apostilados. Esses documentos são enviados à Prefettura italiana pela instituição contratante.

Uma vez aprovado, o profissional pode começar a atuar, mesmo enquanto aguarda a validação definitiva do diploma. Essa flexibilidade é o que torna as vagas para brasileiros ainda mais acessíveis e atrativas no curto prazo.

Vale a pena se arriscar?

Com salários altos, benefícios e a chance de construir uma carreira internacional, as vagas para brasileiros na Itália são uma oportunidade real para quem deseja mudar de vida. No entanto, é preciso avaliar bem o processo, se preparar com antecedência e contar com apoio profissional na tradução e apostilamento de documentos.

Para muitos, essa pode ser a chance de transformar sonhos em realidade e conquistar uma vida estável no exterior.