Este é o lugar misterioso no mundo onde nenhum ser humano pode pisar

Cientistas finalizam projeto histórico que ficará intocado e invisível por cem mil anos

Magno Oliver - 19 de setembro de 2025

(FOTO: Olkiluoto, Eurajoki / Posiva/Divulgação)

A Finlândia prepara um projeto sem precedentes na história da humanidade para conseguir lidar com um dos maiores desafios da era nuclear.

Em uma região rochosa do sudoeste do país, engenheiros e cientistas finalizam uma instalação subterrânea pensada para permanecer isolada por pelo menos cem mil anos.

O objetivo é garantir que materiais altamente perigosos fiquem fora do alcance humano por todo esse período.

Chamado de Onkalo, o espaço funcionará como um depósito permanente para combustível atômico que já foi utilizado. O plano prevê que o local entre em operação até 2026, após décadas de estudos e testes.

O combustível, depois de exaurido em usinas, será acondicionado em cápsulas blindadas de cobre e enterrado a mais de 400 metros de profundidade. Apenas uma pequena parcela da estrutura é descrita ao público, reforçando o caráter de sigilo.

A iniciativa histórica é liderada pela companhia finlandesa Posiva e é considerada uma referência mundial em segurança nuclear.

Segundo especialistas, a caverna geológica é construída para resistir a abalos, mudanças climáticas e até transformações geológicas.

Autoridades internacionais acompanham o avanço da obra, que pode servir de modelo para outros países. Ao isolar o chamado “lixo nuclear” em condições extremas, a Finlândia busca proteger gerações futuras de riscos de radiação e garantir que o espaço permaneça intocado.

Uma vez lacrado, o local não deverá ser reaberto, tornando-se um dos pontos mais inacessíveis do planeta no qual nenhum ser humano poderá pisar.

Confira o vídeo publicado pela Posiva:

