A melhor carne para fazer no almoço ou jantar de sábado, segundo cozinheiras
Preparo feito na panela de pressão combina temperos marcantes, textura macia e um acompanhamento que completa a refeição
O almoço ou jantar de sábado costuma pedir uma receita mais caprichada, daquelas que deixam a casa perfumada e reúnem a família em volta da mesa. Ainda assim, isso não significa passar horas diante do fogão ou usar ingredientes difíceis de encontrar.
Entre as opções indicadas por cozinheiras para essa ocasião está a costela bovina.
Quando preparada na panela de pressão com bastante cebola, a carne fica suculenta, macia e pode chegar ao ponto de desmanchar com facilidade.
A receita é uma versão de vaca atolada, prato tradicional que combina costela com mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira.
O resultado é uma refeição encorpada, ideal para servir em dias mais tranquilos.
O preparo foi compartilhado no perfil Nosso Lar AP 305 (@nossolarap305), administrado por Lays, Matheus e Ellie.
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Ingredientes
- 1,5 kg de costela bovina;
- 4 cebolas grandes;
- 3 dentes de alho;
- coentro a gosto;
- 1 copo de água;
- mandioca, aipim ou macaxeira a gosto;
- páprica defumada a gosto;
- páprica picante a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto;
- sal a gosto;
- tempero Ana Maria a gosto.
Modo de preparo
- Corte as cebolas e distribua parte delas no fundo da panela de pressão.
- Coloque a costela bovina sobre essa camada.
- Acrescente o restante da cebola, o alho e os temperos.
- Adicione o coentro conforme a preferência.
- Tampe a panela e leve ao fogo médio.
- Depois que a panela pegar pressão, cozinhe por aproximadamente 30 minutos.
- Desligue o fogo e aguarde toda a pressão sair antes de abrir.
- Verifique se a carne está macia.
- Acrescente um copo de água e a mandioca cortada em pedaços.
- Tampe novamente e cozinhe por mais 8 a 10 minutos depois de pegar pressão.
- Espere a pressão sair naturalmente e confira se a mandioca está cozida.
- Ajuste o sal e finalize com coentro antes de servir.
- Por que a costela fica macia
A cebola libera líquido durante o cozimento e ajuda a formar um caldo saboroso.
Além disso, o tempo na pressão favorece o amolecimento das fibras e da gordura presentes na costela.
Já a mandioca absorve parte do caldo e deixa a receita mais cremosa.
É importante, porém, respeitar o tempo de cozimento para evitar que ela se desmanche completamente.
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