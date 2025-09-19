Lei que cria Dia dos Legendários em Anápolis aguarda sanção ou veto de Márcio Corrêa

Criação da data também deu lugar a piadas. Muitos questionaram se seria um feriado municipal, gerando especulações e mais críticas

Danilo Boaventura - 19 de setembro de 2025

Legendários reunidos na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Há quase um mês, o projeto de lei que institui o Dia Municipal dos Legendários em Anápolis aguarda a decisão do prefeito Márcio Corrêa.

A proposta, aprovada pela Câmara Municipal em 20 de agosto, estabelece o dia 23 de julho como data oficial para celebrar o movimento e prevê que cada vereador poderá premiar um participante.

Mesmo controverso, a aprovação ocorreu com apenas quatro votos contrários, dos vereadores Professor Marcos Carvalho (PT), Domingos de Paula (PDT), Alex Martins (PP) e Rimet Jules (PT).

O projeto, de autoria do vereador Wederson Lopes (UB), foi votado após adiamento no dia anterior por falta de quórum. Durante a sessão, 19 legendários acompanharam presencialmente e celebraram com o grito “AHU!”, que representa “Amor, Honra e Unidade”.

A repercussão nas redes sociais foi predominantemente negativa, com internautas criticando as prioridades do legislativo.

A criação da data também deu lugar a piadas. Muitos questionaram se seria um feriado municipal, gerando especulações e mais críticas.

O texto aprovado esclarece que a data não terá caráter de feriado, mas visa conscientizar sobre os propósitos do movimento, “promovendo a superação, o autoconhecimento e a transformação pessoal através da fé”.

Poucos internautas defenderam a iniciativa como forma de inclusão, argumentando que “todos devem e precisam ser respeitado”.

Agora, cabe ao prefeito decidir o destino da proposta que divide a cidade.

Chance de Augusto Ventura se tornar desembargador é grande

O advogado anapolino Augusto César Rocha Ventura tem grandes chances de se tornar o próximo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Ele integra a lista tríplice aprovada pelo Órgão Especial do TJGO nesta quarta-feira (17), que foi encaminhada para a decisão final do governador Ronaldo Caiado.

A lista, formada para preencher a vaga do quinto constitucional da advocacia, inclui também os advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna.

A alta expectativa em torno do nome de Ventura se deve à sua sólida trajetória acadêmica e profissional. Formado em Direito pela UniEVANGÉLICA em 1991, ele possui mestrado e diversas especializações, além de MBAs.

Atualmente, é diretor jurídico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), professor titular na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e autor de publicações na área jurídica.

Estudante de medicina que ostentava no TikTok sofre nova derrota na Justiça

A estudante de medicina Gabriella Andrade Viegas de Arruda sofreu uma nova derrota na Justiça em sua tentativa de manter os detalhes de seu caso em sigilo.

A 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) extinguiu, sem resolução de mérito, um mandado de segurança impetrado pela jovem.

A decisão, proferida pelo juiz substituto Roberto Neiva Borges, considerou que o pedido de segredo de justiça perdeu o objeto, uma vez que uma sentença definitiva já havia sido proferida no processo principal em 3 de setembro, na qual os pedidos da autora foram julgados parcialmente procedentes, mas mantendo a publicidade do caso.

O caso de Gabriella tornou-se público em julho, após o Portal 6 revelar com exclusividade que o juiz Gabriel Lisboa, da Vara da Fazenda Pública Municipal de Anápolis, descobriu através do TikTok o padrão de vida luxuoso da estudante, que se declarava pobre para manter uma bolsa de 100% do programa GraduAção, da Prefeitura de Anápolis.

Enquanto alegava ter uma renda familiar de três salários mínimos, a jovem ostentava viagens internacionais e um Apple Watch nas redes sociais.

A investigação do magistrado apontou que os pais e o avô de Gabriella são empresários, o que contradiz a alegação de hipossuficiência.

A nova decisão judicial se soma ao histórico do caso, que expôs uma suposta fraude no programa de bolsas e gerou grande repercussão nacional.

INMCEB de Anápolis inaugura enfermaria dedicada a crianças e adolescentes

Agora o Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barsanulfo – INMCEB conta também com uma enfermaria infanto-juvenil.

O ambiente foi pensado para oferecer cuidado, acolhimento e atenção integral à saúde mental de crianças e adolescentes.

O INMCEB já está há 69 anos em atividades.

Nota 10

Para a Emisa Incorporadora pelo prêmio no Pop List. Foi a que mais recebeu menções positivas entre o entrevistados.

Nota Zero

Para os deputados e deputadas federais por Goiás que votaram a favor da chamada PEC da Blindagem, que pretende facultar ao Congresso o poder de definir o andamento de processos contra legisladores e presidentes de partido.