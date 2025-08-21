Dia dos Legendários em Anápolis será feriado? Internautas fazem piadas e sugerem datas

Projeto foi aprovado nesta quarta-feira (20), um dia após votação ter sido postergada por falta de quórum

Davi Galvão - 21 de agosto de 2025

Legendários reunidos na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Após muito debate e deliberação, Anápolis definiu oficialmente um “Dia dos Legendários”, aprovado por ampla maioria da Câmara nesta quarta-feira (20).

A medida, porém, não parece ter agradado parte considerável da população e também gerou dúvidas quanto a real impacto da decisão para a comunidade anapolina.

Nas redes sociais, internautas estiveram em peso questionando as motivações que levaram a Câmara a trazer a pauta adiante:

“É tanta palhaçada se a câmara aprovar isso aí fica provado a burrice dos vereadores. Daqui a pouco quem criar o dia do torcedor do galo [Anápolis Futebol Clube] e da rubra [Associação Atlética Anapolina]. Esses vereadores precisam fazer projetos para melhorar a nossa cidade e a vida do cidadão. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, lazer, moradia”.

Já outro brincou: “É muito gratificante saber que nossos impostos estão sendo muito bem gastos com temas de suma importância. (Contém muita ironia)”.

Alguns poucos, entretanto, abraçaram a iniciativa, como uma forma de inclusão e respeito a todos os segmentos da população.

“A cidade é completa porém feita por suas minorias, todos devem e precisam ser respeitado!”, disse um internauta.

Na prática, o que acontece?

Apesar das críticas, a medida de autoria do vereador Wederson Lopes, o texto foi aprovado por ampla maioria, com exceção dos vereadores Alex Martins (PP), Domingos de Paula (PDT), professor Marcos Carvalho (PT) e Rimet Jules (PT).

A votação, inclusive, deveria ter sido realizada na terça-feira (19) mas o presidente em exercício, José Fernandes (MDB), precisou finalizar as atividades por falta de quórum em plenário.

Como consta no texto do projeto aprovado, o Dia Municipal dos Legendários passa a ser comemorado, anualmente no dia 23 de julho.

Dentre os objetivos da data, destaca-se o papel de conscientizar a população sobre os propósitos do movimento, “promovendo a superação, o autoconhecimento e a transformação pessoal através da fé”.

Apesar disso, vale destacar que o chamado “Dia dos Legendários” não tem caráter de feriado, como alguns internautas sugeriram.

