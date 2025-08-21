Dia dos Legendários em Anápolis será feriado? Internautas fazem piadas e sugerem datas

Projeto foi aprovado nesta quarta-feira (20), um dia após votação ter sido postergada por falta de quórum

Legendários reunidos na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)
Após muito debate e deliberação, Anápolis definiu oficialmente um “Dia dos Legendários”, aprovado por ampla maioria da Câmara nesta quarta-feira (20).

A medida, porém, não parece ter agradado parte considerável da população e também gerou dúvidas quanto a real impacto da decisão para a comunidade anapolina.

Nas redes sociais, internautas estiveram em peso questionando as motivações que levaram a Câmara a trazer a pauta adiante:

“É tanta palhaçada se a câmara aprovar isso aí fica provado a burrice dos vereadores. Daqui a pouco quem criar o dia do torcedor do galo [Anápolis Futebol Clube] e da rubra [Associação Atlética Anapolina]. Esses vereadores precisam fazer projetos para melhorar a nossa cidade e a vida do cidadão. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, lazer, moradia”.

Já outro brincou: “É muito gratificante saber que nossos impostos estão sendo muito bem gastos com temas de suma importância. (Contém muita ironia)”.

Alguns poucos, entretanto, abraçaram a iniciativa, como uma forma de inclusão e respeito a todos os segmentos da população.

“A cidade é completa porém feita por suas minorias, todos devem e precisam ser respeitado!”, disse um internauta.

Na prática, o que acontece?

Apesar das críticas, a medida de autoria do vereador Wederson Lopes, o texto foi aprovado por ampla maioria, com exceção dos vereadores Alex Martins (PP), Domingos de Paula (PDT), professor Marcos Carvalho (PT) e Rimet Jules (PT). 

A votação, inclusive, deveria ter sido realizada na terça-feira (19) mas o presidente em exercício, José Fernandes (MDB), precisou finalizar as atividades por falta de quórum em plenário.

Como consta no texto do projeto aprovado, o Dia Municipal dos Legendários passa a ser comemorado, anualmente no dia 23 de julho.

Dentre os objetivos da data, destaca-se o papel de conscientizar a população sobre os propósitos do movimento, “promovendo a superação, o autoconhecimento e a transformação pessoal através da fé”.

Apesar disso, vale destacar que o chamado “Dia dos Legendários” não tem caráter de feriado, como alguns internautas sugeriram.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

