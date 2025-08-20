Mesmo com repercussão negativa, Câmara Municipal aprova “Dia dos Legendários” em Anápolis; apenas 4 votaram contra

Além da data no calendário municipal, o projeto inclui a premiação de um participante do movimento por vereador

Samuel Leão - 20 de agosto de 2025

Vereador Wederson Lopes foi o propositor do projeto. (Foto: Reprodução/Youtube)

Na segunda votação do Dia Municipal dos Legendários, proposta que causou uma enxurrada de reações negativas da população, ocorrida nesta quarta-feira (20), a Câmara Municipal de Anápolis aprovou o projeto, proposto pelo vereador Wederson Lopes (UB).

Entre os parlamentares, os únicos que votaram contra foram o professor Marcos Carvalho (PT), Domingos de Paula (PDT), Alex Martins (PP) e Rimet Jules (PT).

A primeira rodada de votação aconteceu ainda na segunda-feira (18) e, no dia seguinte, a votação teve que ser adiada devido ao quórum insuficiente.

Além da data no calendário municipal, o projeto inclui a premiação de um participante do movimento por vereador, que serão escolhidos pelos próprios parlamentares.

Ao comemorar a aprovação, o vereador Wederson agradeceu a presença de 19 legendários que acompanharam a sessão ordinária presencialmente. Ao final do discurso, os participantes celebraram com o grito de “AHU!”, cunhado pelo movimento para representar “Amor, Honra e Unidade”.

Vale lembrar que o projeto ainda depende da aprovação do chefe do Executivo para que se concretize.

Em tempo

Dentre os votantes, não consta a presidente da Casa, Andréia Rezende (Avante) pois, pela posição que ocupa, ela não precisa demonstrar o voto. A obrigação só lhe recai em situações de desempate, como voto de minerva, ou quando ela realmente queira expressar sua posição.