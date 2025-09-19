Mãe de menino que morreu após ataque de pitbull recebe perdão da Justiça em Goiás

Caso aconteceu quando menor tentou interagir com cachorro, enquanto animal se alimentava

Imagem mostra cachorro que atacou criança. (Foto: Divulgação)

A Justiça de Goiás concedeu perdão judicial à mãe da criança de 3 anos que morreu após um ataque de pitbull. Ela estava sendo investigada por abandono de incapaz, mas o juiz concluiu que não houve dolo e desclassificou o crime para homicídio culposo.

A defesa da mulher, representada pelo advogado Walter Neto, afirmou que o magistrado declarou, em sua decisão, que “a dor da perda da mãe é maior que qualquer pena”. Segundo o advogado, ela está bem, tentando seguir a vida, e chegou a receber autorização para participar do velório do filho.

A situação ocorreu em Itumbiara, em julho de 2025, quando Enzo Gabriel foi atacado pelo animal na residência onde estava com os irmãos, enquanto a mãe trabalhava.

O ataque aconteceu no momento em que o menino tentou interagir com o cachorro, que estava se alimentando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da criança ainda no local.

De acordo com as investigações, o dono da casa em que a família morava teria pedido para que o animal ficasse com eles.

O cachorro permaneceu na residência por cerca de um mês. Após o caso, o pit bull foi resgatado e levado de volta pelo tutor.

