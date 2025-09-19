Mãe de menino que morreu após ataque de pitbull recebe perdão da Justiça em Goiás
Caso aconteceu quando menor tentou interagir com cachorro, enquanto animal se alimentava
A Justiça de Goiás concedeu perdão judicial à mãe da criança de 3 anos que morreu após um ataque de pitbull. Ela estava sendo investigada por abandono de incapaz, mas o juiz concluiu que não houve dolo e desclassificou o crime para homicídio culposo.
A defesa da mulher, representada pelo advogado Walter Neto, afirmou que o magistrado declarou, em sua decisão, que “a dor da perda da mãe é maior que qualquer pena”. Segundo o advogado, ela está bem, tentando seguir a vida, e chegou a receber autorização para participar do velório do filho.
A situação ocorreu em Itumbiara, em julho de 2025, quando Enzo Gabriel foi atacado pelo animal na residência onde estava com os irmãos, enquanto a mãe trabalhava.
O ataque aconteceu no momento em que o menino tentou interagir com o cachorro, que estava se alimentando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da criança ainda no local.
De acordo com as investigações, o dono da casa em que a família morava teria pedido para que o animal ficasse com eles.
O cachorro permaneceu na residência por cerca de um mês. Após o caso, o pit bull foi resgatado e levado de volta pelo tutor.
