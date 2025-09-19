Não é o café, nem o energético: a bebida que mais dá energia, segundo nutricionistas

Existe uma opção mais eficaz, natural e com benefícios extras para a saúde

Pedro Ribeiro - 19 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A bebida que mais dá energia pode não ser aquela que você imagina. Muita gente aposta no café logo cedo ou recorre a energéticos para se manter acordado durante o dia.

Mas, de acordo com nutricionistas, existe uma opção mais eficaz, natural e com benefícios extras para a saúde.

E a boa notícia é que ela é acessível, fácil de encontrar e pode transformar a forma como você encara sua rotina.

O café e os energéticos realmente oferecem um “pico” de energia. Mas esse efeito dura pouco e pode trazer efeitos colaterais, como ansiedade, palpitação e dificuldade para dormir. Além disso, o consumo em excesso pode gerar dependência e desequilíbrio no organismo.

Ou seja, eles funcionam como um empurrão rápido, mas não sustentam a energia ao longo do dia.

A bebida que mais dá energia de forma natural

Segundo especialistas, a bebida que mais dá energia é a água. Sim, simples assim. Parece óbvio, mas muitas vezes esquecemos que o corpo depende da hidratação para funcionar bem. Quando você está desidratado, sente cansaço, falta de concentração e até dores de cabeça.

Ao repor água, o organismo recupera seu equilíbrio, o cérebro funciona melhor e a disposição aumenta de forma natural e contínua. Não é coincidência que atletas, estudantes e profissionais atentos ao desempenho coloquem a água como prioridade.

Como potencializar o efeito da água

Beber água ao longo do dia é essencial, mas há formas de torná-la ainda mais estimulante:

Essas combinações transformam a bebida que mais dá energia em uma versão saborosa e cheia de nutrientes extras.

Quanto tomar por dia

Não existe uma medida única, pois cada pessoa tem necessidades diferentes. Mas, em geral, os nutricionistas recomendam cerca de 2 litros de água por dia.

O importante é não esperar sentir sede para beber. Tenha sempre uma garrafa por perto, pois pequenos goles frequentes mantêm a energia estável.

Por que apostar nessa escolha

Ao trocar parte do café ou dos energéticos por água, você não só melhora a energia, como também favorece a pele, o funcionamento dos rins e a digestão. É um ganho para todo o corpo, sem riscos de efeitos colaterais.

A verdade é simples: a bebida que mais dá energia é também a mais natural. Está sempre à sua disposição e pode ser o segredo para ter mais vitalidade no dia a dia.

