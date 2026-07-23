Colocar uma colher de vinagre no preparo do arroz: para que serve e por que é recomendado

Um ingrediente simples que muita gente já tem em casa pode melhorar a aparência, a textura e até o sabor do arroz sem alterar a receita

Mexer o arroz
(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)
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Preparar um arroz soltinho parece uma tarefa simples, mas pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado.

Por isso, muitas pessoas recorrem a truques de cozinha que prometem melhorar a textura e a aparência dos grãos.

Entre essas dicas, uma das mais curiosas consiste em adicionar uma colher de vinagre à água do cozimento.

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Embora pareça incomum, o ingrediente desempenha um papel importante e não altera o sabor da receita.

Por que colocar vinagre no arroz?

A principal função do vinagre é agir sobre o amido liberado pelos grãos durante o cozimento.

Com isso, o arroz tende a ficar mais soltinho e menos propenso a formar aquela textura “empapada”.

Além disso, a acidez ajuda a preservar a coloração natural dos grãos. Como resultado, o arroz fica com um aspecto mais branco e brilhante depois de pronto.

Os principais benefícios são:

  • deixa os grãos mais soltinhos;
  • reduz o excesso de goma durante o cozimento;
  • preserva a cor branca do arroz;
  • realça o sabor de forma sutil.

O arroz fica com gosto de vinagre?

A resposta é não. A receita utiliza apenas uma colher de vinagre, quantidade suficiente para agir durante o cozimento sem deixar sabor residual.

Além disso, grande parte do líquido evapora com o vapor enquanto o arroz cozinha. Dessa forma, o gosto azedo não permanece nos grãos.

Vale lembrar que o truque não substitui o preparo correto.

Ainda assim, usar a quantidade adequada de água, controlar o tempo de cozimento e evitar mexer o arroz em excesso continuam sendo etapas importantes para alcançar um bom resultado.

Por isso, quem busca um arroz mais branco, soltinho e com aparência mais bonita pode testar essa dica simples no próximo preparo.

Pequenas mudanças na cozinha, muitas vezes, fazem grande diferença no prato final.

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Daniella Bruno

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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